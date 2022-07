Sabrina Salerno lo fa ancora, costume minuscolo e visione rovente

Se siete rimasti a bocca aperte per gli ultimi scatti di Sabrina Salerno, preparatevi all’ultimo post: la visione è davvero rovente. L’ultimo scatto toglie davvero il fiato.

Into the wild. Con questa frase Sabrina Salerno presenta una nuova galleria che ad essere sinceri non è passata inosservata neanche alla nostra redazione. Ancora una volta la showgirl è riuscita a catalizzare l’attenzione di tutti i suoi fan.

Di certo è stato difficile scegliere una delle quattro foto, perché come spesso accade, quando si tratta dell’amatissima cantante e showgirl, la temperatura si alza. Dopo aver regalato ai fan alcune istantanee con una maglia gialla bagnata, e aver replicato di recente con dei meravigliosi scatti a bordo vasca, ora la location cambia, ma la sostanza no.

Sabrina Salerno incassa infatti commenti di ogni genere e da uomini di differenti generazioni. I suoi esordi in musica, con canzoni di grandi successo, abiti che mettevano in risalto le splendide forme e un fisico esagerato, l’hanno resa in un attimo celebre. Lei però è stata brava a non disperdere quel seguito, che si è trasformato in numeri clamorosi sui social network. Il motivo? Basta dare un’occhiata alle sue foto o ai video postati. Resterete di certo affascinati.

Selvaggia e ammaliante: Sabrina Salerno è travolgente nelle ultime foto

Quattro foto per circa 500 commenti. Numeri non da tutti, soprattutto se sommati alle cifre dei followers, che superano abbondantemente il milione. Il seguito, per Sabrina Salerno, si è chiaramente spostato anche sui social, con effetti pazzeschi in termini di commenti e di reazioni dal pubblico italiano e non solo.

Il merito è del suo fisico allenatissimo, di uno sguardo sensuale, di forme che l’hanno fatta amare dal grande pubblico ma anche di ironia e spontaneità. L’ultima galleria è un esempio chiaro di quanto la cantante e showgirl sia sempre determinata a stupire e soprattutto incantevole.

Il bikini indossato la rende ancora più travolgente, le forme regalano emozioni, lo sguardo accattivante conquista in un attimo i fan che commentano immediatamente. In poche ore sono circa 500 le reazioni. C’è un altro dato che colpisce. Il seguito di Sabrina Salerno sui social arriva oltre i confini italiani con attestati di stima da diverse nazioni del mondo. La amano proprio tutti, e attendono l’inizio della nuova stagione televisiva, con la speranza di vederla sempre di più protagonista.