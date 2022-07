Sara Croce, il bikini è solo un filo: da bollino rosso

Sara Croce in forma smagliante con uno scatto in bikini che è un sogno ad occhi aperti, la visione del suo fisico in costume è sublime

La splendida Sara Croce si conferma giorno dopo giorno una delle bellezze più accattivanti di Instagram. La modella pavese classe 1998 non è più una sorpresa, ma riesce lo stesso a lasciarci senza parole ogni volta che posta un nuovo scatto sul web. La sua sensualità clamorosa e inconfondibile è diventata un must assoluto nel cuore di tutti i fan.

Sara Croce, cosa succederà dopo Avanti un Altro? Intanto spopola come sempre su Instagram

Certo, qualcosa è cambiato, di recente. Sarà strano, a partire dal prossimo anno, non vederla più nella ‘squadra’ di Avanti un Altro, il quiz show di Canale 5 in cui insieme alle altre bellezze del ‘minimondo’ ha regalato spettacolo per diverse stagioni televisive. La Bonas è stata senza ombra di dubbio uno dei volti più amati del programma condotto da Paolo Bonolis e per gli appassionati sarà dura rinunciare alle sue incursioni in onda, che trasudavano fascino provocante da ogni dove. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin resterà comunque, inevitabilmente, nel cuore di tutti coloro che hanno iniziato a seguirla con affetto e interesse in questi anni, e che continueranno a farlo, in attesa di scoprire quali saranno le sue prossime avventure professionali. Intanto, manco a dirlo, Sara su Instagram è sempre una garanzia e, come largamente prevedibile, si sta facendo notare eccome in questa estate che la vede ancora protagonista di scatti da capogiro.

Sara Croce, irresistibile per non dire divina: la silhouette incantevole con curve da favola

Le immagini di Sara in costume sono imperdibili e sempre permeate di eleganza, classe e sensualità. Il primo piano che ci regala questa volta da uno dei suoi posti preferiti in assoluto, l’isola di Capri, è davvero celestiale. Dopo un periodo di vacanza alle isole Baleari, Sara è tornata a bagnarsi nei mari nostrani e a sfoderare una forma fisica perfetta, esaltata dalla mise in costume che evidenzia le curve perfette e la silhouette incantevole. Bellezza da infarto, scollatura prorompente, gambe affusolate e la curva del lato B che si intravede il tanto che basta per completare un quadro davvero notevole. In pochissimo tempo, arrivano da tutto il web like e complimenti di ogni genere. Sara è una stella che splende sempre più luminosa, di una luce accecante.