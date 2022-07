Diletta Leotta, allenamento rovente: movimenti da bollino rosso – VIDEO

Per Diletta Leotta non solo tuffi e tintarella. La conduttrice di DAZN si prepara alla nuova stagione tenendosi in forma con duri allenamenti, qualcuno anche molto particolare che non è sfuggito ai tantissimi fan che la seguono su Instagram. Tantissimi i commenti pervenuti sotto al post, che ha raccolto anche tantissimi “like”.

Non solo vacanze e relax, in questi giorni, per Diletta Leotta. L’affasciante conduttrice televisiva e radiofonica, infatti, non perde l’occasione di tenersi in forma attraverso delle sezioni allenamento dure ed importanti. In effetti è uno dei tanti segreti che si celano dietro la sua prorompente bellezza che ammalia tutti ogni volta che appare in televisione. In queste stagioni la Leotta è diventata la vera regina della Serie A.

Un titolo che è stato legittimato nella passata stagione, la prima in cui Dazn ha trasmesso tutto il campionato di Serie A. A proposito di questo, la Leotta si sta preparando alla nuova stagione. Il torneo di massima serie partirà con un anticipo molto ampio rispetto al solito. Dazn accenderà le luci sulla Serie A il prossimo 13 Agosto, quando arriverà il fischio di inizio del nuovo campionato che vedrà il Milan sfoggiare lo Scudetto sulla maglia. Diletta Leotta, ovviamente, anche nel prossimo torneo accompagnerà gli abbonati di Dazn con i suoi prepartita verso i match più importanti del campionato.

Diletta Leotta, l’allenamento è rovente: gli squat infiammano i tifosi

Diletta Leotta non ha mai nascosto nulla a quanti la seguono su Instagram. I suoi followers superano gli 8 milioni. Un numero molto consistente che pone la Leotta tra le più seguite in Italia e nel Mondo. Diletta Leotta è molto attiva sui social, in particolare proprio Instagram dove pubblica post di diverso genere. La Leotta, infatti, passa dai seflie sui campi di calcio, a scatti in riva al mare. Delle volte può capitare di poter ammirare anche delle videoclip nelle quali la Leotta è impegnata in alcuni allenamenti. La conduttrice non ha mai nascosto di tenere molto alla sua forma fisica e spesso, quindi, ci sono, sul feed della siciliana, video di alcuni esercizi. Nell’ultimo post, sono numerosissime le reazioni positive da parte dei fan. I followers hanno potuto ammirare una Leotta impegnata in una serie di squat molto particolari. La conduttrice si allena con un tutina completamente nera che esalta le sue forme.