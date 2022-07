Milan, la cessione sblocca l’affare in entrata: è ufficiale

Maldini può reinvestire la cifra: un calciatore rossonero lascia ufficialmente la squadra. Ora può partire l’assalto agli obiettivi.

C’è una strada sola che il Milan segue, e consentirà al club di fondarsi in tempi brevi su tutti gli obiettivi segnalati da Pioli. Maldini li segue, tratta, e si avvicina ai calciatori scelti per andare a rafforzare la squadra.

Servono però affondi decisi, per evitare casi come quello relativo a Botman. La trattativa sembrava praticamente chiusa, ma lo stallo dovuto al rinnovo del contratto ha spinto il Newcastle ad accelerare, e quando si muovono le squadre di Premier, l’epilogo è spesso già scritto. Ecco quindi che in questa fase sono le trattative in uscita a regalare quell’extra budget che può fare la differenza.

Maldini lo sa bene, e in attesa di novità importanti in entrata dai nuovi colloqui, avrà un’arma in più per alzare le proposte messe sul tavolo. Arrivano infatti nuovi fondi da una cessione, realizzata a titolo definitivo e già ufficiale. Il calciatore lascia Milano e la Serie A, ed è pronto per la nuova avventura.

Milan, cessione ufficiale: Maldini ha scelto chi lo sostituirà

Gli ultimi colloqui sono stati rapidi, e lo scambio di documenti sancisce la fine dell’avventura italiana per Samu Castillejo. L’esterno ha salutato i compagni e i vertici del club, ringraziato per una esperienza importante ed è già pronto per la nuova avventura. Ad abbracciarlo sarà infatti Gattuso, che lo ha chiesto espressamente al Valencia trovando dal club una risposta rapida.

Il risparmio sul contratto servirannà a dare l’affondo agli obiettivi di mercato, e uno su tutti sarà al centro di una chiacchierata imminente. Fra Renato Sanches, Ziyech, e De Keteleare, il primo della lista ad arrivare sarà quasi certamente il calciatore del Bruges. Lo ha chiesto Pioli, e anche Maldini è in accordo con il tecnico. Giovane, talentuoso, ma soprattutto in grado di giocare in tutti i ruoli sul fronte d’attacco. Sono queste le caratteristiche del calciatore che dovrebbe essere il primo affare da ufficializzare dopo l’arrivo di Origi.

Le parti continuano ad avvicinarsi, perché nonostante la cessione di Castillejo non porterà nulla nelle casse rossonere, il risparmio sarà di 6 milioni lordi sull’ingaggio. Buone notizie quindi, e lo è ancora di più il nuovo contatto previsto probabilmente per domani con il Bruges. Maldini recapiterà l’offerta di circa 30 milioni, che dovrebbe definitivamente chiudere i conti. L’ok del calciatore è infatti già da tempo in mano a Massara e Maldini che si preparano a rispondere con il primo pesantissimo colpo alle grandi campagne acquisti messe in piedi da Juve e Inter. I tifosi attendono, ma nelle prossime 48 ore tutto dovrebbe finalmente essere definito.