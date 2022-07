Diletta Leotta in compagnia con una minigonna esagerata

Diletta Leotta durante un momento di relax posta una foto in compagnia: la minigonna fa il caos nella community.

La regina del calcio in Italia. Diletta Leotta è di certo il volto sportivo più seguito sui social, fra apprezzamenti per la sua capacità di raccontare lo sport più amato e di certo anche la sua bellezza.

Fin dalle prime esperienze la Leotta ha conquistato davvero tutti. Interventi da bordo campo, interviste, una lunga serie di programmi e spazi tutti suoi per raccontare le curiosità dei calciatori. Tutto ciò testimonia le sue capacità, l’amore per il calcio, che si è trasformato in un legame strettissimo con il pubblico italiano. Ogni volta che la protagonista di Dazn va in onda è subito boom di commenti, che inevitabilmente si sono spostati su una pagina Instagram dai numeri altissimi. Sono 8,3 milioni ad aver messo un like in un contenitore di immagini unico, che svela anche lati personali di una profesionista incantevole.

La Leotta intanto si prepara ad una nuova stagione, ma anche durante l’estate, fra l’intervista a Cannavaro, e altri speciali per preparare gli appassionati al nuovo campionato, ha avuto modo di lavorare. E di stupire. Non mancano però i momenti di pausa, del resto meritati. E fra un costume stretto, un primo piano incantevole, e uno scatto in minigonna, arrivano come sempre complimenti e messaggi di ogni tipo. Più di 500 per l’esattezza, per una foto che non può passare inosservata.

Diletta Leotta lascia tutti a bocca aperta

Non c’è solo il calcio fra le passioni di Diletta Leotta che non ha nascosto mai l’amore per gli animali e in particolare per i suoi meravigliosi cuccioli. Proprio uno scatto mentre regala coccole al tenerissimo Lillo, suo compagno di viaggio e spesso immortalato sui social, si trasforma nell’ennesimo boom di commenti.

La Leotta infatti incanta con un sorriso magnetico, ma soprattutto per una minigonna che mette ino mostra il suo fisico. Silhouette curatissima, allenata, baciata di certo da madre natura. La Leotta è famosa infatti anche per la sua bellezza e per il suo fascino, che le hanno consentito anche di allargare gli orizzonti in ambito lavorativo.

Fra uno spot in tv, campagne pubblicitarie importanti e molte interviste, il suo successo è unico ed è sempre in crescita. Il suo amore però resta il calcio, e i tifosi già le scrivono di essere pronti ad ammirarla il 13 agosto. Sarà la data in cui partirà la nuova stagione, e a raccontarla dagli schermi di Dazn ci sarà nuovamente lei, splendida protagonista e sempre più regina della Serie A.