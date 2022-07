Elodie, pantalone troppo basso ed il perizoma “la fa da padrone”

Estata pazzesca per Elodie che continua ad incassare premi e riconoscimenti: fra foto e musica i followers sono impazziti per la splendida cantante.

Un passaggio fondamentale per una carriera che da quel momento non ha conosciuto battute d’arresto. Elodie dalla vetrina di Amici ha avuto molto, ed ha ricambiato in maniera incredibile.

La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi l’ha resa famosa e amatissima in pochi giorni. Il mondo della musica, le case discografiche, i professori, si erano subito accorti di aver selezionato un talento purissimo. L’hanno aiutata a crescere, ma di certo la splendida cantante ha moltiplicato gli sforzi per imporsi.

Ci è riuscita grazie ad una voce unica e graffiante, alla capacità di spaziare in vari generi musicali, e anche alle tante collaborazioni che immediatamente le sono state proposte. Quella novità musicale che si affacciava con forza nella scena italiana si è trasformata in breve tempo in una certezza. I motivo non sono però solo da ricercare nella sua bravura, ma anche un fascino travolgente che ha allargato per lei gli orizzonti. Social, moda, grandi brand. Tutti la cercano, ma al primo posto lei mette il palco, e in una estate di novità, una delle protagoiste più acclamate è di certo Elodie.

Elodie, foto da urlo: la sua carriera è in costante crescita

Da Amici ai primi lavori il passo è stato breve. Elodie lo ha scandito incassando premi, riconoscimenti di ogni tipo, proposte in arrivo anche dal mondo della tv. Ha infatti partecipato a Sanremo sia in gara che da splendida spalla dei conduttori, e anche in un ruolo inedito ha incassato complimenti. La sua carriera non si è mai fermata, è in costante crescita, e lo testimoniano le ultime hit estive che stanno facendo ballare gli italiani. Il resto arriva da una pagina Instagram dai numeri altissimi. E anche di recente, una galleria di foto, si è trasformata in un vero e proprio boom di commenti.

Elodie, fascino clamoroso

Cinque scatti, fra primi piani, look pazzeschi, un fisico che non passa inosservato e l’affetto dei fan. Elodie è travolgente, ma uno scatto su tutti ha mandato in delirio la community. Il pantalone infatti si abbassa e la cantante mostra qualcosa di più. L’effetto è tangibile nei commenti. Sono quasi 4mila, e per chi si intende di social, e dà anche un occhiata ai quasi 3 milioni di followers, è un dato clamoroso.

Di certo spinto anche dalla potenza degli scatti. Ne arriva infatti un altro in barca, in costume, ed è subito boom. Cuori, like, e testimonianze di chi ha apprezzato talento ed energia ai suoi concerti. Per Elodie è un momento d’oro, di certo meritatissimo.