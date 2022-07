Wanda Nara, vestito trasparente: lo zoom svela il dettaglio piccante

Wanda Nara in posa travolge la community: lo scatto inchioda allo schermo, ma lo zoom svela un dettaglio che per molti non è passato inosservato.

Se gli scatti insieme alla sorella Zaira vi hanno lasciato a bocca aperta, forse non avete dato un’occhiata all’ultimo post di Wanda Nara.

In occasione dei giorni passati insieme, le due argentine hanno raccontato frammenti delle loro giornate con video presi letteralmente d’assalto dai followers. Di certo è emerso il fascino di due donne che dal Sudamerica hanno trovato fortuna anche in Europa, con un seguito clamoroso e impegni in agenda sia nel campo dello spettacolo che della moda. Se Zaira è apprezzata conduttrice e modella, Wanda è diventata celebre per il rapporto con Maxi Lopez, poi per la passione con Icardi, che si è tradotta anche in un lavoro da manager della punta.

Inevitabile quindi, con un seguito così importante, il boom anche sui social. Per Wanda Nara i numeri sono altissimi, e sono di certo spinti anche da fotografie che regalano ai followers momenti di grande esaltazione. Come nel caso dell’ultima, in cui l’argentina si mostra con un vestito trasparente e dà il via ad un boom di reazioni.

Wanda Nara, il vestito scopre il dettaglio

Quasi 800 commenti. Numeri importanti, che danno la dimensione del seguito globale per la splendida argentina. I suoi followers sono in costante crescita e hanno toccato la stratosferica cifra di 13,6 milioni di persone che hanno messo like alla sua pagina sul popolare social.

Il motivo è presto svelato. Wanda Nara ha un seguito pazzesco nel mondo della moda, ma anche in arrivo dalle attività che gestisce e dagli appassionati di calcio. La maggior parte dei suoi fan è però conquistata dalla sua bellezza e dal suo fascino. Grandi occhi, capelli biondi, un fisico esplosivo che ha conquistato Icardi e tutti gli italiani.

Le sue qualità emergono spesso negli scatti, come nell’occasione dell’ultimo post. Il vestito indossato per il ritorno a casa da Milano è chiaro e trasparente, e lo zoom ha consentito agli appassionati dell’argentina di notare qualcosa in più. Chiaramente i commenti sono letteralmente decollati, e arriva anche quello di Mauro Icardi. La punta ex Inter ha postato un cuore per la splendida compagna di vita, a testimoniare che la crisi dell’ultimo anno è superata, e che insieme sono pronti a nuove avventure, in ambito lavorativo e probabilmente anche nel calcio.