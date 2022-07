Juventus, arriva e se ne va subito: non resta in bianconero

Allegri prende tempo ma la strada sembra tracciata: la Juve piazza il colpo, ma ha già una idea chiara sul futuro del calciatore.

La Juve è un cantiere aperto, che sta però partendo da basi solidissime. La presentazione di Di Maria e Pogba ha dato ai tifosi le risposte che si aspettavano, e poco importa almeno al momento se De Ligt sarà sacrificato.

Con i soldi in arrivo sarebbe infatti rivoluzione vera. Sarà fatta partendo probabilmente anche da Zaniolo, da un centrale nuovo di zecca, e a giudicare dai nomi, un dato sembra ormai chiaro. L’obiettivo è vincere subito, trasformare le delusioni in certezze, con un mercato scoppiettante. Fra le tante trattative sbucano però anche altri nomi, e non sono certo di contorno.

La Juve ha intenzione di lavorare sulle corsie esterne e sui giovani, prepara scambi, cerca la chiave giusta per allargare gli orizzonti e rimodellare i reparti. In tal senso è ormai chiusa una trattativa importante. Il calciatore sa già bene che la prossima destinazione sarà Torino, ma è già consapevole che dovrà forse ancora per un anno dimostrare il suo valore. La trattativa sarà chiusa per circa 6 milioni di euro, ma la lista delle pretendenti per chiederlo in prestito è lunghissima, e i bianconeri stanno decidendo quale può essere l’opportunità migliore.

Juve, arriva l’esterno: ora deciderà Allegri

Max Allegri ha messo i paletti. Come spiegato da Arrivabene le mosse di mercato della Juve sono state condivise in riunioni in cui ha partecipato la dirigenza bianconera con il tecnico. Le pedine già prelevate sul mercato sono quindi scelte ponderate, e l’allenatore deciderà in questa fase chi continuerà a far parte della squadra e chi invece sarà destinato a partire.

La Juve riflette, e attende Cambiaso. L’arrivo dell’esterno del Genoa è già cosa fatta, e a breve il calciatore farà parte del gruppo. Allegri lo valuterà ma alcune scelte sembrano già fatte. Con Danilo e Cuadrado a presidiare una corsia, e De Sciglio, Pellegrini e Alex Sandro dall’altra parte, Cambiaso dovrà giocarsi le sue carte, o attendere che uno dei calciatori già in rosa sia venduto sul mercato.

In caso contrario la lista delle pretendenti ha già bussato in casa bianconera. Sartori spinge per portarlo al Bologna, soprattutto dopo l’addio di Hickey. In ballo potrebbe esserci una trattativa incrociata per Arnautovic, che i felsinei però vorrebbero trattenere. Ecco quindi che si fa largo l’ipotesi Salernitana. De Sanctis sta intrecciando i rapporti con la Juventus per capire come muoversi, e a Torino sanno bene che nel club campano i giovani giocano e hanno spazio. La palla però passa ad Allegri. Sarà il tecnico a decidere, ma a giudicare dalla forte volontà di portare Cambiaso a Torino, esistono anche buone possibilità che possa trovare spazio già fin sa subito con la nuova maglia.