Lucia Javorcekova slaccia il perizoma: la temperatura diventa bollente

Ancora un altro fantastico post pubblicato da una delle protagoniste indiscusse di questa speciale nostra rubrica. Ovviamente stiamo parlando di Lucia Javorcekova che continua a mandare completamente fuori di testa i suoi follower con degli scatti che non possono assolutamente passare inosservati.

Questa volta, però, ha voluto fare di meglio e sicuramente esagerare. Ovviamente nella miglior maniera possibile che tutti quanti noi stavamo attendendo, ci mancherebbe altro. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un piccolo spoiler per capire cosa vi attenderà a breve? Vi diciamo solamente che il bikini leopardato le dona alla grande e che ha mandato completamente in tilt il social network Instagram. Molti dei suoi fan hanno lasciato un più che meritatissimo “Like” ed anche commento di approvazione che in questi casi non può assolutamente mancare.

Lucia Javorcekova, bikini pericoloso: visione paradisiaca

Quando si tratta della nota imprenditrice sappiamo tutti quello che ci aspetta. Davvero siamo rimasti decisamente senza parole quando abbiamo visto il suo ultimo post che non poteva assolutamente passare inosservato. Tanto è vero che ci stiamo chiedendo se si tratta di una finzione oppure è tutto vero. Altro che pizzicotti sul braccio e sulla guancia: non stiamo assolutamente sognando. L’ex compagna del calciatore Blerim Dzemaili ha spiazzato nuovamente tutti coloro che la seguono e che non si perdono un solo suo aggiornamento sui social. Non è un mistero che la stessa è seguita da tantissime persone che rimangono sempre incantate e senza parole quando si tratta di lei. In particolar modo sul suo ultimo post che veramente lascia tutti senza parole. In primis noi della redazione che veramente non sappiamo più cosa dire se non alzarci in piedi e complimentarci per quello che ci ha regalato. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Per noi si tratta di una ripassata piacevole, per coloro che non l’hanno ancora vista in azione l’inizio di una fantastica avventura.

Lucia Javorcekova, fisico esplosivo: da guardare con cautela – VIDEO

Il nostro consiglio è di guardare il filmato molto attentamente visto che potreste cadere in qualche tentazione. Fate molta attenzione perché il rischio di un possibile mancamento d’aria può avvenire da un momento all’altro. Ovviamente abbiamo voglia di scherzare, ma lei no. Si presenta con un bikini leopardato che mette in evidenza le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di alcun tipo di commento. Il filmato parla per lei. Un fisico così divino, molto probabilmente, non lo avete mai visto fino ad ora. Da rimanere decisamente a bocca aperta e da guardare con la massima cautela.