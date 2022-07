Incontro a casa Milan, Maldini piazza il colpo: ecco il gioiello

Paolo Maldini guarda al futuro: vicino il super colpo per un gioiello del calcio italiano pronto a firmare con il Milan.

Due strade, che viaggiano parallele per dar vita ad un grande progetto. In casa Milan le strategie sono chiare, soprattutto perché c’è da dare la caccia ad un bis in campionato.

Maldini e Massara sono fortemente intenzionati ad alzare il livello tecnico del gruppo a disposizione di Pioli, ma con un budget già scritto, c’è da incastrare i pezzi per accontentare il tecnico. Per farlo serve un mix di colpi a parametro zero, come Origi, qualche nome in grado di alimentare i sogni dei tifosi, e soprattutto giovani dal futuro già scritto.

In un quadro già chiaro continua il lavoro del club. Incontri, telefonate, agenti accolti a Casa Milan per approfondire i dialoghi e bruciare le tappe. E in tal senso sta prendendo forma una trattativa importante per tagliare fuori la concorrenza e arrivare presto alle firme. Riguarda un calciatore conteso da tanti altri club, non solo in Italia.

Milan, il colpo è pronto: trattativa in fase avanzata

Il Milan ha accolto in sede l’agente Beppe Bozzo. Si è discusso di Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza. La notizia è stata anche ripresa da Gianluca Di Marzio e l’incontro è stato pianificato per bruciare anche la concorrenza di Benfica e Siviglia. Il Milan è fortemente interessato ad un centravanti che nonostante la giovane età ha già incassato paragoni importanti.

Da Ibrahimovic a Scamacca, ed è frutto di una spiccata fisicità. Alto un metro e novanta, abile nel gioco aereo e di sponda, è anche un finalizzatore in grado di fare reparto da solo. Nelle giovanili ha già messo insieme numeri importanti ed ha svolto l’intera trafila nelle nazionali.

Il Milan avrebbe deciso di affondare il colpo e sarebbe pronto a chiudere la trattativa. Il primo incontro sarebbe stato utile a gettare le basi con il Vicenza per anticipare gli altri club. A breve potrebbe arrivare la chiusura per un centravanti dal futuro assicurato, concittadino di Roberto Baggio, ma soprattutto pronto ad un grande salto che il Milan gli assicurerebbe nell’immediato.