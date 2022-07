Cristina Buccino, la scollatura arroventa la spiaggia – FOTO

I primi piani in costume di Cristina Buccino sono sempre mozzafiato, la super modella calabrese conferma sensualità e curve esplosive

Non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma Cristina Buccino si sta confermando tra le bellezze italiane più in vista sul web e, naturalmente, tra le più seducenti di una estate 2022 che sui social vede showgirl, modelle e influencer darsi ‘battaglia’ a suon di scatti che trasudano fascino provocante. La splendida modella calabrese, naturalmente, dice la sua, con uno scatto dopo l’altro che fa sognare ad occhi aperti.

Cristina Buccino, spettacolo continuo: a Ibiza è la protagonista assoluta

La 37enne si trova già da qualche settimana in quel di Ibiza, dove alterna shooting fotografici di lavoro a momenti di relax. Sull’isola delle Baleari, non mancano le celebrità che stanno regalando spettacolo, ma Cristina è scatenata e sembra un passo avanti a tutte. La Kardashian italiana, come molti la definiscono, non manca mai di mettere in mostra la solita sensualità prorompente, con il suo ‘tocco’ che non può mancare, di eleganza ammaliante. I suoi numerosissimi fan su Instagram – si viaggia ormai per Cristina verso i tre milioni di followers – non possono che apprezzare gli scatti che lei regala e che esaltano la sua silhouette da capogiro in ogni suo dettaglio.

Cristina Buccino, distesa sul telo da mare è micidiale: lato A ravvicinato e incontenibile, visione divina

In questo caso, a risaltare da distanza più che ravvicinata, è la sua scollatura, che si fa notare e alza la temperatura in un attimo. Distesa sulla spiaggia, Cristina si abbronza e mette in evidenza curve di un lato A stratosferico. Un sogno ad occhi aperti che mette duramente a rischio le coronarie dei fan. Immagine vietata ai deboli di cuore, come numerose altre che in questi giorni, e in generale in questi anni, stanno popolando il suo profilo social. Cristina si conferma tra le esportatrici della bellezza made in Italy in tutto il mondo, la scelta di concentrarsi sull’attività di modella e influencer lasciando gli schermi televisivi si è rivelata vincente. Poco male non poterla più osservare sul piccolo schermo, si recupera abbondantemente grazie ai suoi scatti sul web che immancabilmente tolgono il respiro. Like e commenti a profusione non mancano mai, i fan si scatenano nel celebrare la bellezza incontenibile di Cristina. “Sei la donna più bella d’Italia“, scrive più di qualcuno, e non sembra una argomentazione campata in aria.