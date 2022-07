Milan, accordo raggiunto: ancora un ribaltone inaspettato

Il Milan trova la chiave giusta per sbloccare la trattativa: cambiano gli scenari, il colpo ora può chiudersi in tempi brevi.

Maldini e il Milan sono sull’altalena. Una girandola di emozioni fatti di ribaltoni, rifiuti, calciatori quasi rossoneri che in un attimo cambiano idea.

La colpa non è di certo da attribuire agli uomini di mercato, che da mesi ormai hanno fissato gli obiettivi e lavorano incessantemente per chiudere i colpi e rafforzare la batteria di calciatori a disposizione di Pioli. C’è un fattore che ha rappresentato però un ostacolo chiaro. L’indecisione sul rinnovo di contratto a Maldini e Massara ha bloccato il mercato, che necessita ora di una marcia in più.

Nel tempo in cui il Milan è rimasto fermo, altri club hanno posto il focus su calciatori al centro dell’attenzione anche dei rossoneri, e il tutto si è tradotto in aste che spesso le società di Serie A perdono. Su un calciatore infatti, per il quale sembrava pronto già il volo che lo avrebbe portato in città, si è registrato uno stop abbastanza pesante. Quella che sembrava però una pista chiusa, con tanto di valutazioni in corso su eventuali sostituti, si è però clamorosamente riaperta. Per il Milan è il momento quindi di agire. In tempi stretti l’affare potrebbe chiudersi. Per la gioia dei tifosi.

Milan, l’affare si sblocca: il calciatore può arrivare

Le telefonate si sono trasformate nella possibilità di imbastire un affare concreto. Quelli che sembravano contatti per incassare una risposta negativa e virare su altri obiettivi, si sono trasformati nell’ennesimo clamoroso ribaltone. Il Milan registra infatti un invito chiaro da parte del Lille, che ha deciso di accettare l’offerta rossonera. I francesi sarebbero soddisfatti della proposta in arrivo, e avrebbero dato l’ok a trattare.

C’è però un aspetto ancora da superare per chiudere con Renato Sanches, ed è un ostacolo non da poco. Pare che il centrocampista abbia comunicato al suo club di essere pronto ad accettare solo il corteggiamento del Psg. I parigini hanno fatto filtrare l’intenzione di puntare sul portoghese, ma nel concreto non hanno ancora messo una offerta sul tavolo.

Forti della volontà di Sanches, a Parigi attendono, e provano a capire se ci sia la possibilità di arrivare ad altri calciatori prendendo anche tempo per effettuare qualche cessione. Su tutte quella di Paredes, che potrebbe arrivare in Italia alla Juve. Poi sarà assalto deciso a Renato Sanches, e il Milan prova a intervenire. I contatti sarebbero in corso con l’entourage del portoghese per provare a convincerlo, e il sì non è da escludere. Appena arriverà sarà effettuato lo scambio di documenti con il Lille che attende, fermamente convinto che l’affare con il Milan possa essere la strada giusta.