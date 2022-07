Elisabetta Canalis, barca e costume in difficoltà: Ibiza in fiamme

Un’altra grande strepitosa foto che porta la firma di Elisabetta Canalis. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha voluto aggiornare, ulteriormente, il suo profilo ufficiale Instagram con un nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita.

Ovviamente è inutile stare qui a ribadire che la stessa sta raccogliendo una quantità di “like” infinita. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che davvero si sprecano quando si parla di lei. Anche in questa occasione siamo rimasti completamente di sasso e addirittura senza parole visto che il contenuto in cui è l’assoluta protagonista è a dir poco illegale. Se non avete ancora visto il tutto e non avete visionato l’opera d’arte non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto.

Elisabetta Canalis regina ad Ibiza

Anche in Spagna, precisamente all’isola di Ibiza, fa vedere a tutti di che pasta è fatta. In realtà non ce ne sarebbe assolutamente bisogno visto che tutti la conosciamo fin troppo bene. In particolar modo i suoi followers e addirittura i fan che la seguono dagli inizi. Per noi è rimasta sempre la stessa e non è mai cambiata: proprio come più di 20 anni fa quando si è fatta conoscere dal pubblico italiano per essere stata una delle prime veline che hanno scritto la storia del noto programma satirico ideato da Antonio Ricci. In questo momento si sta godendo il periodo di meritato relax lontano dall’Italia. Dopo aver staccato la spina dagli Stati Uniti d’America (dove vive con il suo compagno), è ritornata in Italia a Milano e adesso la ritroviamo in Spagna dove sta facendo vedere a tutti la sua infinita bellezza. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con estrema ansia. Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare.

Elisabetta Canalis, costume esplosivo: visione paradisiaca – FOTO

Cos’altro possiamo dire in merito a questa nuova immagine che sta facendo emozionare tutti? Non basta solamente il caldo, adesso ci si mette anche la nostra Elisabetta a metterci in difficoltà con delle pose che non stanno assolutamente né in cielo e né in terra. Direttamente dalla barca, in compagnia delle sue amiche, dopo essersi tuffata a mare mette in bella evidenza il suo costume che non può passare assolutamente inosservato. Davvero una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere di meglio.

Un costume che mette in risalto le sue magnifiche forme e non solo. Un fisico sempre più eccezionale e che migliora ogni giorno.