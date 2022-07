Retroscena clamorso: Nainggolan poteva tornare in Serie A

Il centrocampista belga avrebbe potuto fare il suo rientro nel campionato in una squadra a sorpresa: ecco il clamoroso retroscena.

Clamoroso retroscena di mercato che riguarda il centrocampista belga Radja Nainggolan: l’ex Roma e Cagliari avrebbe potuto fare ritorno nel campionato Italiano in una squadra al quanto sorprendente data la sua stagione.

Con la maglia della Roma riuscì a conquistare anche la chiamata in Nazionale, anche se il rapporto con il CT Wilmots non è mai stato ottimo. Da quel momento decise di farsi da parte e di non essere più convocato. Reduce da una discreta stagione al Royal Antwerp in Belgio, il centrocampista a Maggio avrebbe avuto contatti con un dirigente di una squadra di Serie A che gli avrebbe concesso la possibilità di un ritorno nel campionato italiano. Una buona notizia per coloro che lo hanno sempre preso al fantacalcio, dove ha regalato molti bonus.

Clamoroso retroscena: Nainggolan ed il suo possibile ritorno in Italia

In Italia, Radja Nainggolan lo ricordiamo con le maglie di Cagliari, Roma e Inter. Il belga con la maglia dei giallorossi ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera non solo a livello realizzativo, riuscendo infatti a servire prestazioni di altissimo livello. L’Inter e poi il ritorno in Belgio, dove quest’anno ha realizzato 3 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Retroscena di mercato che risale a Maggio, quando l’ormai ex DS della Salernitana Walter Sabatini voleva riportare Radja Nainggolan in Italia. Subito dopo i festeggiamenti per la storica salvezza, Sabatini era pronto a proporre al calciatore un contratto biennale. Sarebbe stato lui il colpo alla Sabatini

Sarebbe stato lui il colpo alla Sabatini, con la Salernitana ed i suoi tifosi che avrebbero accolto con grande entusiasmo il ritorno in Italia del calciatore belga che tanto ha dimostrato nel corso della sua carriera le sue qualità. Il classico alla Sabatini, pur sapendo com’è andata a finire la storia tra il presidente della Salernitana e Walter Sabatini. Con Morgan De Sanctis come nuovo DS, Salerno e la sua tifoseria vogliono vivere emozioni che solo la loro squadra sa regalare, sperando in una salvezza un po’ più “tranquilla” dato il finale thriller della passata stagione. Salernitana scatenata sul mercato dato gli acquisti di Lovato e Botheim e l’ormai firma in dirittura d’arrivo del giovane terzino sinistro croato Bradaric dal Lille. Salernitana che punta forte anche atri profili, soprattutto a centrocampo dato l’addio Ederson, passato all’Atalanta per 15 milioni di euro più il cartellino di Lovato.