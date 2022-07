Carolina Stramare ha esagerato: costume tutto aperto, il lato A fuoriesce

Carolina Stramare in un nuovo scatto balneare di una super estate 2022, l’ex Miss Italia con una scollatura a dir poco favolosa

Le bellezze del web, in questa estate, si stanno scatenando mettendo in mostra il meglio di sé. Discorso valido, altroché, anche per Carolina Stramare, che come al solito evidenzia tutto il suo fascino senza limiti, quello che abbiamo imparato a conoscere in questi anni e che trova sempre nuove, graditissime da parte dei fan, conferme.

Carolina Stramare, in riva al mare è sempre divina: una estate da favola

L’ex Miss Italia, lo sappiamo, non ha certo bisogno di presentazioni, e dal momento in cui è stata eletta reginetta nel 2019 è entrata di prepotenza nel cuore degli italiani, affermandosi sempre più come una delle bellezze più seducenti e più famose sul web. In fatto di followers su Instagram, viaggia ormai a vele spiegate, ben oltre i 400 mila fan. Una cifra destinata a crescere sempre di più nel prossimo futuro. Anche perché in questa annata Carolina ha mosso i primi passi come volto televisivo sportivo, un fattore che sicuramente incrementa l’attenzione da parte degli ammiratori. Intanto, in questa estate, come detto, sta dando spettacolo. Già non si contano più gli scatti da capogiro, che stanno facendo sognare ad occhi aperti il popolo del web. E Carolina, questa volta, ce ne regala uno davvero memorabile, a dir poco, che esprime tutta la sua sensualità incontenibile ed esplosiva.

Carolina Stramare, una scollatura pazzesca: prospettiva ipnotica, il web esplode

La ‘Megan Fox italiana’, come più di qualcuno l’ha ribattezzata per la sua somiglianza con l’attrice americana – argomentazione non campata in aria, anzi – si esibisce in barca, a prendere il sole, con una mise in costume che lascia davvero senza parole. Il suo fisico statuario risalta e in particolar modo una scollatura praticamente infinita, una prospettiva avvolgente del suo lato A. L’attenzione non può che calamitarsi tutta su quel particolare dettaglio che accende la passione e la fantasia degli ammiratori più che mai. Una ‘crociera’ da sogno, con Carolina che chiede, stuzzicando i suoi fan, di essere raggiunta. I like arrivano copiosi, i commenti entusiasti ed estasiati sono immancabili. “Spettacolare e meravigliosa”, “Immensamente unica”, “Sei illegale”, “A cosa servono le parole”, sono solo alcuni dei messaggi che racchiudono tutta l’adorazione della community per la fantastica Carolina. Uno spettacolo che lascia sempre a bocca aperta e che promette altri scatti mozzafiato nel prossimo futuro.