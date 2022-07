Colpo di scena Buffon, cambia tutto: svolta sul futuro

Gigi Buffon incassa la decisione del Parma: messaggio molto chiaro, cambiano gli scenari per il campione ex Juve.

Gigi Buffon ha chiarito da tempo quali sono le sue intenzioni. Dopo la lunghissima esperienza fra Parma e Juve, con la tappa al Psg e il ritorno in bianconero, il ritiro è stata una opzione scartata immediatamente.

Non è la carta d’identità a preoccupare il super portierone, che dai bianconeri è tornato a Parma. L’obiettivo, sia per lui che per il club, era di centrare la promozione al primo anno per riportare il club in Serie A. Quella missione, per molti dall’esito scontato visto il valore della squadra, è stata però clamorosamente fallita. Poco importa nel futuro del portiere, che ha immediatamente chiarito di essere pronto a giocare ancora.

A cambiare gli scenari però potrebbe essere il Parma. La società ha infatti mandato una sorta di messaggio a tutta la rosa, e l’ex Juve non è escluso. Ecco quindi che gli scenari futuri e le prospettive potrebbero cambiare rapidamente per un calciatore che non vuole lasciare il mondo del calcio giocato, e di certo vorrebbe restare ancora a Parma. Non è solo un idolo della tifoseria, ma una icona del calcio, che intanto riflette e come tutti gli altri assiste ad una serie di colpi importanti di mercato.

Parma, la mossa riguarda da vicino Buffon: ecco gli scenari

Il Parma sta rispondendo alle critiche con il mercato. A differenza della passata stagione le spese non saranno folli ma mirate a portare in rosa calciatori esperti in Serie B, in modo da ritentare subito il ritorno nella massima categoria. Lo sogna una tifoseria intera, ma l’obiettivo non è stato neanche troppo nascosto dal club. Ecco quindi che fra i pali è arrivato dal Perugia Leandro Chichizola.

L’argentino arriverà presto in ritiro e rappresenta per tutti un estremo difensore di grandissima affidabilità e di comprovata esperienza. A Parma sussurrano che sarà il vice di Buffon, e restano convinti che il posto da titolare sarà di certo per l’ex bianconero. Per altri invece Chichizola potrebbe essere preferito a Buffon, che incassa ma di certo non teme la concorrenza. Per lui parlano i trofei, le prestazioni, la classe che con gli anni non è stata mai messa in discussione. Il mercato però è lungo, e con un contratto in scadenza a giugno del 2024 l’ex portiere della nazionale di certo non ha da temere.

Saranno però eventuali offerte a poter cambiare gli scenari. Al momento non si registrano tentativi concreti e neanche sondaggi con il suo staff o con il Parma. Resta però la storia. Che è fatta di grandissimi premi individuali, di trofei ambiti da tanti calciatori, ma anche di colpi di scena clamorosi. Un altro ribaltone è dietro l’angolo? Difficile da dire, ma quando si parla di una portiere come Buffon, nonostante l’età, di certo qualche telefonata potrebbe arrivare.