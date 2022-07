Minigonna esagerata e tacchi da urlo: Guendalina Tavassi show

Look da sogno e forme prorompenti in vista: Guendalina Tavassi con due scatti manda in tilt la community su Instagram.

L’estate si accende, non solo in spiaggia. Anche su Instagram le vip nostrane si mostrano fra sorrisi splendenti, look da sogno, qualche vestito che mostra qualcosa in più e spesso bikini da urlo.

Guendalina Tavassi è fra queste, e continua a postare istantanee che stanno facendo esplodere la gioia fra i followers. Dopo gli scatti in costumi strettissimi, le pose da sirena e una lunga serie di complimenti incassati, arriva anche il look per la sera. Inevitabile il boom di reazioni, anche dai nuovi fan che l’hanno conosciuta meglio durante la sua esperienza all’Isola dei famosi.

Durante il programma ha mostrato lati molto nascosti. L’amore per la famiglia, la grinta da guerriera, la costante ricerca della verità nelle dinamiche del gioco. In tandem con il fratello Eduardo ha stupito, ma di certo, ciò che non è mai passato inosservato, e il carico di fascino. Costumi stretti, forme in bella vista, la sensualità che fu già importante al suo esordio al Grande Fratello per farla amare dal pubblico. Da quel momento la sua popolarità non ha conosciuto battute d’arresto, e trova sfogo su Instagram praticamente nel quotidiano. Il motivo? Basta dare un’occhiata a video e scatti regalati alla community.

Guendalina Tavassi: look fantastico e forme in evidenza

Sensualità dilagante, un décolleté che non è mai passato inosservato, ma più in generale un fisico travolgente che le ha dato tanta notorietà. Guendalina Tavassi alle armi arcinote ha aggiunto un carattere forte, che le ha permesso anche nella recente edizione dell’Isola di emergere e farsi amare.

Poi il ritorno in Italia per stare al fianco della famiglia, abiti pazzeschi in studio e il solito carico di ironia, commentato in lungo e in largo sia dagli ospiti d Ilary Blasi che sui social network. Ora, però, è tempo di vacanze, e nei momenti di relax la showgirl posta foto che incassano boom di commenti. Anche l’ultima galleria è stata infatti presa d’assalto. Tacchi altissimi, minigonna che mostra quanto allenate e travolgenti siano le sue forme, e una posa molto sensuale.

In pochi minuti arrivano più di 100 commenti. Fra chi spera di rivederla presto in tv, e chi osserva che bastano i social network per consentire un abbraccio virtuale fatto di complimenti e tanto affetto, spunta anche il fratello Edoardo. “Nella secondo foto di faccia stai molto meglio” le scrive.

Il riferimento è ad uno scatto sfocato che non mostra in pieno le bellezze della sorella. Un modo come sempre ironico e simpatico per prendersi un po’ in giro, che come sempre fa registrare consensi dagli appassionati dei fratelli Tavassi. La loro ironia è di certo una importante arma in più, ma Guendalina ha anche altre armi molto convincenti. E spesso le mostra con scatti da sogno.