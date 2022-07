Sara Croce, le calze e nient’altro addosso: troppo piccante

L’obiettivo di Sara Croce è quello di mandarci completamente fuori di testa. Guarda caso ci riesce sempre visto che ha la grandissima abilità di abbatterci e mandarci al tappeto. In che modo? Ovviamente con uno dei suoi scatti che merita di essere visto e rivisto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi.

Un vero e proprio spettacolo, nel vero senso della parola. È vero che, fino a questo momento, ci ha sempre deliziato con delle immagini che definire piccanti è assolutamente troppo poco.

Sara Croce, calze a rete bollenti: che spettacolo

In questa occasione, però, si è decisamente superata alla grande. Tanto è vero che il suo contenuto sta raggiungendo una pioggia di “like” da parte dei suoi followers ed anche commenti di approvazione per la sua ultima opera d’arte che si candida come la foto ‘top’ di questa settimana. Semplice esagerata, non potrebbe essere altrimenti. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non temete perché siamo qui apposta per consolarvi e rendervi partecipi del suo ultimo omaggio. Un’altra nuova ed emozionante immagine che ci ha regalato una delle regine indiscusse del programma ‘Avanti un Altro‘.

Oramai la maggior parte degli italiani, poco prima dell’ora di cena, ha annullato tutti gli impegni che aveva in programma con un solo obiettivo: ovvero quello di poter visionare, molto attentamente, le protagoniste assolute della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra questi spunta proprio la presenza della classe ’98. Ovviamente non è l’unica, ci mancherebbe altro, ma in questo articolo parleremo esclusivamente di lei e di quello che ci ha donato. Inutile stare qui a ribadirvi che sta avendo il successo che merita. Noi della redazione siamo rimasti senza parole. Lo stesso vale anche per i suoi fan: una immagine così mozzafiato, prima ad ora, probabilmente non l’avevate ancora vista. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con tanta pazienza. Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare.

Sara Croce e… delizia: dorso nudo in bella vista – FOTO

Solamente le calze e nulla più. Proprio come vi avevamo ribadito nel titolo che non era assolutamente ingannevole. La sua bellezza, oramai, la conosciamo davvero tutti. Ci mancava solamente una nuova opera d’arte per confermare quello che pensiamo tutti quanti di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce (@saracroce98)

Ovvero? Che è una delle bellezze italiane più famose ed importanti non solo dei social network, ma anche di tutta la televisione italiana. A dorso nudo, solamente le braccia coprono il suo lato ‘A’. Fino ad arrivare alla calze a rete indossate e messe in bella vista che non possono non catturare la nostra attenzione.