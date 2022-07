Ok arrivato: colpo Miranchuk in Serie A, passaggio alla ‘rivale’

Per Aleksej Miranchuk l’impatto con la Serie A non è stato dei migliori. Probabilmente un po’ per colpa sua visto che non è riuscito ad esprimersi al massimo. Nessuno ha dubbi sulle sue immense qualità. Solamente che, fino a questo momento, non sono state del tutto espresse.

Il primo ad essere rimasto deluso è stato proprio il tecnico Gasperini che ha cercato, in tutti i modi, di inserirlo nei suoi schermi di gioco. A quanto pare non ha dato gli effetti che sperava visto che la maggior parte delle volte è partito dalla panchina. In altre, invece, non ha mai toccato il terreno di gioco rimanendo seduto ad osservare i suoi compagni giocare. Adesso, però, il suo futuro potrebbe cambiare.

Miranchuk vuole più spazio: sarà ancora Serie A

La cosa certa, a meno di clamorosi colpi di scena, è che il nazionale russo continuerà a giocare nella massima serie. Già dalla passata sessione invernale del calciomercato il calciatore è stato quasi ad un passo dall’addio dalla maglia della ‘Dea’. Alla fine, però, alla società nerazzurra non è arrivata alcuna offerta convincente per il cartellino del loro tesserato tanto da rimanere a Bergamo. Il fatto che la squadra non sia riuscita a qualificarsi a nessuna competizione europea ha deluso non solamente i tifosi, ma anche la dirigenza che adesso sta pensando seriamente ad una rivoluzione per il team. Nell’aria si respira aria nuova. Molti calciatori sono pronti a fare le valigie. Tra questi proprio il russo pronto a fare vedere tutte le sue qualità con un’altra maglia.

Miranchuk, adesso è derby per lui

Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per l’ex giocatore del CSKA Mosca. Dopo due anni la sua avventura a Bergamo può giungere al termine. I supporters sono stati avvisati e lo hanno anche capito che una sua possibile partenza è prevista a breve. Su di lui, però, non manco gli interessamenti da parte delle altre squadre che sono interessate alle sue prestazioni. Tanto è vero che si può scatenare una vera e propria asta. Un derby: Lazio e Roma non hanno mai nascosto il loro interesse. La cifra si può avvicinare intorno ai 20 milioni di euro. Nessuna contropartita tecnica, ma solamente cash per la proprietà che intende investire subito alla ricerca di un nuovo calciatore in quel ruolo e magari rinforzare la propria rosa.