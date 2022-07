Tutti a bocca aperta per Federica Nargi: bikini audace

Federica Nargi sorprende i fan con il post che ha fatto il giro dei social: la foto è da capogiro e fa il pieno di like e commenti.

Una delle regine di Instagram non può che essere Federica Nargi. Anche in questa occasione continua a sbalordirci. Anzi, a mandarci completamente fuori di testa. Il suo ultimo post non può che essere un capolavoro.

La compagna dell’ex calciatore di Cagliari, Milan e Juventus Alessandro Matri, colpisce ancora i nostri cuori. Tanti like e moltissimi commenti d’apprezzamento per lei, ormai quasi come se fosse d’obbligo. Un successo dietro l’altro per la 32enne che sfoggia un fisico decisamente ai limiti della perfezione ed uno sguardo ancor più sexy rispetto a quello dell’ultima volta. Va sempre a migliorare, c’è assolutamente poco da fare.

Federica Nargi, l’ultimo post è davvero esagerato

La compagna dell’ex calciatore di Serie A, Alessandro Matri, lo ha fatto di nuovo. Il post ha fatto impazzire i propri fan con l’ultimo post. Non la solita foto, ma LA FOTO, soprattutto con l’ultima immagine appena postata che davvero ci ha tolto il respiro per qualche secondo. Bikini con fisico monumentale: vacanze bollenti per la Nargi. Non basta l’ondata di caldo a devastare l’Italia, ci pensa la Nargi ad alzare ulteriormente la temperatura. Basta vedere l’ultima foto da capogiro postata nelle ultime ore.

Foto da urlo e fisico mozzafiato: Federica Nargi mai banale nei suoi scatti. La bellissima compagnia di Alessandro Matri di certo non è mai banale nei suoi scatti, ma questa volta i suoi followers sono impazziti difronte a tale bellezza. In particolar modo il suo fisico, ben allenato, che davvero sembra un’opera d’arte. Un fisico al limite della perfezione da parte della bellissima ragazza nativa di Roma. Tutta natura come mamma l’ha fatta; Federica mostra a tutti il suo bikini dove a risaltare è il fisico senza tempo e l’abbronzatura che rende “caliente” il tutto. Fisico statuario da far invidia alle donne della sua età ed il gioco è fatto. In pochissime ore è riuscita a raggiungere un numero altissimo di like e commenti facendo letteralmente esplodere i fan. Del resto non ci si può aspettare di meglio da parte della Nargi, essendo una delle donne più belle in Italia e nel mondo, mantenendo vivo anche il connubio donne dello spettacolo e calciatori.