Elodie, il nuovo VIDEO toglie il fiato: ancora un balletto sensuale

Tutti i fan stavano attendendo questa notizia da moltissimo tempo. Alla fine, dopo qualche giorno, finalmente è arrivata. Non si tratta affatto di una sorpresa visto che la notizia era nell’aria da un bel po’ di tempo. Solo che adesso è arrivata l’ufficialità della cosa. Meglio di un colpo di calciomercato messo a segno dalla vostra squadra del cuore.

Ovviamente ci stiamo riferendo al video della sua nuova canzone che si candida come il tormentone dell’estate. Ovviamente stiamo parlando di ‘Tribale dance video‘ che farà ballare sicuramente tutte le persone in spiaggia. In particolar modo i maschietti non vedevano l’ora di poter visionare le sue straordinarie forme. Anche in questa occasione non sono rimasti affatto delusi. Davvero sensazionale la nostra Elodie che sa sempre come colpirci. Decisamente un incanto, anche se questa non è affatto una novità.

Elodie, il filmato è arrivato: decisamente mozzafiato

Se ancora non avete visionato il filmato non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Anche questa volta ci ha fatto rimanere senza parole. Non si tratta affatto della prima volta, ma in questa occasione si è davvero superata ed ha fatto vedere a tutti le sue immense qualità che non possono assolutamente passare inosservate. Se pensate che la nativa di Roma si sia fermata a ‘Bagno a mezzanotte‘ vi sbagliate di grosso visto che ha voluto fare molto di più ed i risultati si sono visti. Almeno noi della redazione siamo rimasti senza parole. D’altronde, quando si parla di lei il risultato finale è sempre questo. Davvero mozzafiato, su questo non possiamo dire assolutamente nulla. Solamente da poche ore il video ufficiale della sua nuova canzone è in rete e sta già raccogliendo quello che merita: ovvero tantissime visualizzazioni e molti “pollici” in alto da parte dei suoi fan che hanno fin troppo gradito la sua esibizione. Adesso, però, siamo arrivati al punto che tutti quanti noi stavamo aspettando: mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare.

Elodie, dopo ‘Bagno a Mezzanotte ‘ il VIDEO del nuovo singolo ‘Tribale’

In compagnia di altre quattro ballerine che abbelliscono la scena, ecco la 31enne che mette in evidenza tutte le sue infinite qualità. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun commento visto che le parole sarebbero sprecate. Abbiamo finito tutti gli aggettivi positivi per lei che continua ad emozionarci, proprio come la prima volta che l’abbiamo vista sul piccolo schermo nel programma ‘Amici’ di Maria de Filippi.

Un filmato in cui si esibisce con un bikini a dir poco strepitoso e da favola. Movenze sensuali e tanto altro ancora.