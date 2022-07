Visite mediche e addio: altro capolavoro Milan, ecco il tesoretto

Il Milan dopo aver venduto Castillejo ufficializza un’altra cessione: Maldini incassa il tesoretto per piazzare i colpi sul mercato.

Maldini accelera per recuperare il tempo perso. Lo stop che si è venuto a creare, dovuto ai ritardi nella firma del rinnovo, ha rappresentato un limite per il mercato rossonero, che ora può davvero decollare.

L’area tecnica a Casa Milan ha un piano chiaro. Vuole vendere per alzare il budget da investire sul mercato, e per farlo c’è bisogno di piazzare i calciatori in esubero nell’immediato. La cessione di Castillejo non porta soldi in cassa ma rappresenta un risparmio chiaro nel monte stipendi.

C’è però un altro calciatore che sta per lasciare il ritiro, nell’ambito di una trattativa che è decollata e che rappresenta un bottino interessante per Maldini. Sono infatti già in programma le visite mediche e sanciranno l’ufficialità del colpo per una squadra che pesca in casa Milan.

Milan, affare fatto: la cessione è ufficiale

Maldini ha firmato i documenti e la cessione sarà ufficiale. Nella corsa al difensore, tagliato fuori da Pioli, l’ha spuntata lo Spezia. C’era il Bologna, si erano fatti avanti altri club, ma alla fine i liguri hanno ottenuto l’ok del calciatore che ha accettato l’offerta in arrivo. Dopo una stagione interessante al Venezia, Mattia Caldara raggiunge quindi i bianconeri, in un affare ufficialmente chiuso.

La scelta è ricaduta su una squadra che può regalargli un’altra stagione da protagonista assoluto dopo una serie di stagioni delicate fra infortuni e cambi di maglia. Arrivano quindi fondi nelle casse rossonere con i 3 milioni investiti dallo Spezia per chiudere la trattativa con il centrale.

Maldini può quindi lanciare l’offensiva di mercato e colmare quel gap che stava bloccando una trattativa su tutte. Si tratta dell’ormai quasi certo innesto di De Keteleare. Fra la richiesta del Bruges e l’offerta in arrivo dai rossoneri la distanza era poca e sarà colmata nell’incontro già in programma nelle prossime ore. Maldini rilancerà, ed ha già l’ok di un calciatore che per Pioli è fondamentale. Sarà il secondo acquisto dopo Origi, per un club che poi sposterà l’obiettivo su Renato Sanches per tentare il bis in campionato.