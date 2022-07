Sabrina Salerno ci ricasca: il costume è solo un filo

Giorni di scatti bollenti e di emozioni per la community: Sabrina Salerno con un nuovo post scatena i commenti. Merito di un costume che evidenzia le sue splendide forme.

Basta poco, davvero molto poco, soprattutto quando ormai da anni gli italiani ti seguono e ti ammirano. Sabrina Salerno colpisce nuovamente, e lo fa con una foto, l’ennesima che lascia tutti a bocca aperta.

Se avete ammirato negli scorsi giorni la maglia trasparente che ha fatto incetta di like, e siete rimasti stupiti dal post a bordo vasca con un bikini minimal, di certo i nuovi scatti non vi lasceranno indifferenti. Non è stato semplice per la redazione infatti scegliere in una galleria che arricchisce di nuove emozioni la pagina Instagram di Sabrina Salerno. Il costume scelto per le ultime foto infatti è pazzesco, e testimonia ancora una volta la bellezza di una donna amatissima.

Fin dagli esordi con le canzoni che hanno sfatto scatenare i fan, il seguito per lei è stato costante. Merito del suo fisico, della vivacità sul palco, di forme generose che in alcuni casi hanno anche creato scalpore per qualche episodio in cui si è visto qualcosa in più. Sabrina Salerno non smette mai di stupire, ormai è chiaro, e anche di recente ci è riuscita ancora. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Sabrina Salerno in costume ruba la scena

Into the wild scriveva qualche giorno fa la Salerno. E postava scatti con costume mimetico che hanno scaldato l’atmosfera sui social. Ora arriva invece il nuovo messaggio. Into the nature osserva la showgirl e cantante, ma se lo scenario varia, la sostanza non cambia. Costume rosso che evidenzia le forme abbondanti, smalto rosso, pantaloncino cortissimo. Un look non per tutte, che la Salerno, a giudicare dagli scatti e dai commenti in arrivo, può permettersi.

Lo sguardo inchioda allo schermo nelle quattro istantanee che arrivano nuovamente a sconvolgere la community. Poi le mani nei capelli, le pose da diva, la sensualità di una donna bellissima che lascia intravedere qualcosa in più. In poche ore arrivano più di 500 commenti. Anche Arisa lascia il suo pensiero e fra cuori, fiamme, chi scrive addirittura che è al cospetto di una “meraviglia universale”, e reazioni di ogni tipo, la Salerno incassa e risponde.

Un altro boom quindi con commenti in arrivo anche dall’estero per una protagonista dello spettacolo che non ha mai smesso di stupire. Dalla musica alla tv, passando per le interviste e per i social, la sua carriera non ha mai conosciuto battute d’arresto. E neanche una bellezza fuori dal comune, coltivata con sacrificio, ma sempre al centro dei commenti di chi non riesce proprio a fare a meno di guardare le sue foto.