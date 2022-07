Elisabetta Canalis, vestaglia trasparente e tutto in vista

Sa sempre come sorprenderci e soprattutto come catturare la scena. Si candida come la protagonista indiscussa di questa estate bollente. Ovviamente stiamo parlando di Elisabetta Canalis, chi altrimenti? Se non avete ancora visto il suo ultimo post tenetevi forte perché il contenuto è a dir poco fantastico.

Come in altre occasioni ci teniamo nuovamente a ribadirvi che non si tratta affatto della prima volta che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ continua a regalarci delle fantastiche emozioni. Proprio pochissimi giorni fa ci aveva regalato una foto che non stava davvero né in cielo e né in terra. Direttamente dalla barca, in compagnia di altre sue amiche, mentre si gode il fantastico mare dell’isola di Ibiza (tra l’altro meta di moltissime star di questa nostra speciale rubrica). Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non dovete assolutamente temere visto che ci siamo noi ad accontentare la vostra richiesta – FOTO

Elisabetta Canalis, il momento ‘relax’ ci manda al tappeto

Non basta solamente il ring dove ha dimostrato di avere delle ottime qualità come kickboxer. Anche con questa posa ci ha mandato al tappeto in una frazione di secondo. È bastato davvero poco per mandarci completamente in confusione ed in bambola. D’altronde quando ti chiami Elisabetta Canalis non potrebbe essere assolutamente altrimenti. Una visione spettacolare e paradisiaca. Tanto è vero che il suo contenuto sta raccogliendo una quantità infinita di ‘like‘ ed anche commenti di approvazione da parte dei suoi followers che non si perdono un solo suo aggiornamento.

Poco importa se si tratta di stories, filmati o immagini: quello che interessa maggiormente al pubblico è che ci sia lei come protagonista assoluta. Siamo veramente su un altro pianeta quando si parla di lei. Uno spettacolo della natura. La sua carta di identità, molto probabilmente, mente: le dareste mai 43 anni? Assolutamente no. Non ci siamo dimenticati: siamo lieti di annunciarvi che è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con tanta ansia. Mettetevi comodi che l’esibizione sta per iniziare.

Elisabetta Canalis, la trasparenza non basta: posa da infarto – FOTO

Direttamente dalla Spagna, dove si sta godendo un periodo di meritato relax dopo impegni lavorativi e sportivi, la nativa sarda ci regala un’altra perla delle sue: ovvero una immagine che sta spopolando sui social network. Si trattava davvero di pochi secondi e sarebbe scoppiato il tutto. Sguardo rivolto verso un’altra parte, braccia dietro la nuca della testa e ginocchio sinistro alzato che manda ancora ulteriormente in tilt il nostro cervello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Una vestaglia arancione che non basta a nascondere il tutto: ovvero un fisico semplicemente straordinario ed un costume giallo che cattura inevitabilmente la nostra attenzione.