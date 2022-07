Alessia Marcuzzi, intimo di pizzo che toglie il fiato: spettacolo bollente

Il selfie di Alessia Marcuzzi accende l’entusiasmo in una community dai numeri incredibili: semplicemente fantastica in intimo.

Basta il nome per accendere l’entusiasmo. Per raccontare frammenti importanti di televisione. Bellezza, bravura, tanta ironia.

La sua genuinità le ha permesso di condurre e prendere parti a trasmissioni di ogni genere, spaziando in diversi campi con naturalezza e con risultati sempre importantissimi. Fin dalle prime esperienze in una carriera che sarebbe difficile da racchiudere in poche righe, la Marcuzzi ha colpito tutti.

Fisico statuario, volto attraente ed eleganza l’hanno fatta da padrona. Poi quella capacità di coinvolgere il pubblico, di reagire in maniera sempre impeccabile e ironica alle situazioni. Un boom di richieste quindi per lei, che inevitabilmente ha trovato un seguito clamoroso sui social. Fra scatti in primo piano, istantanee dai suoi lavori e dei suoi incredibili look, la Marcuzzi ha messo insieme numeri da record. E spesso travolge i fan con messaggi accompagnati da foto pazzesche. Di recente è accaduto nuovamente, e davanti allo specchio il clima si fa rovente.

Alessia Marcuzzi in intimo è strepitosa

Il mondo della pubblicità ha chiaramente avanzato proposte importantissime pur di associare volto e popolarità della Marcuzzi ai prodotti. Contestualmente la sua carriera è andata avanti fra grandi conduzioni e chiamate di ogni tipo che hanno mandato alle stelle la sua popolarità. I riflessi, nei numeri Instagram, si traducono in un concetto abbastanza chiaro. Con quasi cinque milioni e mezzo di followers la presentatrice è una delle donne più seguite sui social, dai quali arrivano scatti pazzeschi. Di recente la Marcuzzi ha infatti postato un selfie allo specchi che ha incassato un boom di like.

La camicia non compre del tutto l’intimo di pizzo, e le forme che l’hanno resa celebre e molto amata fanno capolino nel delirio generale. Fra chi posta cuori, baci e fiamme, arrivano anche i commenti dalle colleghe della televisione. “Sei bella come il sole”, le scrive Adriana Volpe, mentre fra i tributi in arrivo c’è chi sottolinea che “se non ci fosse bisognerebbe inventarla”, chi la reputa “strepitosa” o “impeccabile”, e chi le domanda quale sarà la prossima esperienza televisiva. Fascino, eleganza, quel sorriso travolgente e grandi capacità davanti alle telecamere. Questa è Alessia Marcuzzi, più semplicemente una delle donne più amate dagli italiani.