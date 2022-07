Shaila Gatta, il primo piano più illegale: solo il perizoma – FOTO

Shaila Gatta non tradisce mai, con le sue pose provocanti manda i fan fuori di testa: l’ex velina di Striscia esibisce forme da urlo

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, si è ritagliata un posto di rilievo nel cuore dei fan anche Shaila Gatta. E non soltanto per il singolare primato che la vede, insieme all’amica e collega Mikaela Neaze, essere la velina con il maggior numero di ‘presenze’ nella storia del programma. La ballerina partenopea, nei quattro anni sul palco del popolare tg satirico, ha conquistato tutti per eleganza e sensualità senza confini.

Shaila Gatta, anche in estate è in grandissima forma

Le doti della ballerina le avevamo già ammirate in precedenza, alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Da lì, Shaila ha preso il volo e ha confermato il tutto nei quattro anni a Striscia, incantando i fan e i telespettatori con i suoi stacchetti irresistibili. Una ballerina dalla grazia e dalla carica seducente incontenibili e mai banali. Sul web, Shaila è diventata altrettanto famosa ed è rimasta nel cuore dei fan anche una volta conclusa la sua avventura a Striscia. Su Instagram, si avvicina ormai ai 900 mila followers e ha una fama sempre in maggiore ascesa. Siamo sicuri che sentiremo molto parlare di lei, ancora per diverso tempo, sul piccolo schermo. Sulla rete, intanto, la 26enne ci delizia con la sua bellezza senza limiti. Anche d’estate, Shaila ci tiene eccome a restare in forma e le sue movenze sinuose ed esplosive non passano mai inosservate. Le sue evoluzioni, in video o in fotografia, lasciano sempre senza fiato per la perfezione che ispirano. E anche per la sensualità provocante che sanno sprigionare in tutte le sue pose.

Shaila Gatta, il perizoma sparisce in un lato B mai visto così da vicino: prospettiva da sogno

Basta guardare l’ultimo post per rendersene conto. Shaila conferma la sua passione e il suo grande talento per la danza, con una posa che mette in mostra la perfezione dei suoi movimenti. E nel secondo scatto, da distanza ravvicinata, possiamo ammirare un lato B davvero incontenibile. Una visione vietata ai deboli di cuore, curve del posteriore semplicemente da urlo, con il perizoma che quasi sparisce. Una tale prospettiva ravvicinata, mai ammirata prima d’ora, non può lasciare indifferenti e in pochissimo tempo arrivano like e commenti a profusione, che esaltano il fascino rovente di Shaila.