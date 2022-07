Milan, ora Maldini perde la pazienza: ribaltone sul mercato

Il Milan sarà chiamato ad una settimana di duro lavoro: fra trattative da chiudere e rinnovi Maldini accelera, ma un calciatore chiede tempo.

Fai la mossa giusta. Sembra questo il messaggio che i tifosi vorrebbero mandare a Paolo Maldini. In effetti per il Milan si apre una fase caldissima, in cui i movimenti dovranno essere rapidi.

L’obiettivo chiaramente è rispondere alle imponenti campagne acquisti messe in piedi da Juve e Inter, ma soprattutto cercare il bis in campionato e dare altre pedine a Pioli. C’è anche la Champions infatti, e in casa rossonera è evidente la volontà di andare avanti più possibile, non solo per onorare la storia di un club blasonato, ma anche per i milioni della Uefa che non fanno mai male.

Ecco quindi che i temi caldi sono 4 nella settimana che si apre. Per Ziyech, De Keteleare e Sanches, il Milan dovrà accelerare provando a capire cosa comporta arrivare a tutti e tre i calciatori. Poi c’è il capitolo Leao da provare a chiudere per evitare brutte sorprese, che in questa fase, d per un calciatore di tale qualità, devono assolutamente essere escluse.

Milan, Maldini non può più attendere

Tre obiettivi, tante voci, molti ribaltoni. E in questa fase, in cui servono certezze, i messaggi poco chiari non piacciono affatto. Pare infatti che il Milan abbia provato a rimettere in piedi la pista che porta a Renato Sanches. La trattativa sembrava saltata per l’inserimento del Psg, ma si è improvvisamente riaperta.

Maldini ha provato a chiudere, sta tentando in tutti i modi di accontentare il Lille che avrebbe accettato la proposta dando il via libera per arrivare allo scambio dei documenti. Le notizie in arrivo dalla Francia però vanno ad incrinare nuovamente le certezze dei rossoneri.

Pare infatti che il centrocampista portoghese abbia detto al suo club di aver messo in cima alla lista i parigini. Dal Psg intanto non filtra la volontà di chiudere nell’immediato, e l’affare si ferma, con Renato Sanches che attende di capire gli sviluppi. Maldini, da parte sua, non può più aspettare. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive e la proposta diventare di fatto definitiva. Il Milan potrebbe mettere spalle al muro il calciatore, e in caso di rifiuto partirebbe la caccia alle alternative. Magari Douglas Luiz, ma anche Enzo Perez, che non dispiacerebbe al club.