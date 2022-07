Luis Alberto cambia maglia in Serie A: la destinazione è impensabile

Il calciomercato, si sa, è imprevedibile. Specialmente in questo periodo in cui le squadre si stanno attivando particolarmente alla ricerca di nuovi calciatori da acquistare e da aggiungere nella propria rosa. Anche se, in molti, rimangono increduli su quello che possa essere la prossima destinazione di un atleta.

Tra questi spunta proprio il nome di Luis Alberto che, ovviamente, è nel mirino delle grandi squadre. Non solamente quelle italiane, ma anche quelle estere che osservano con la massima attenzione tutti gli sviluppi del trequartista spagnolo che sembra ad un passio dall’addio alla Lazio. Questa volta, però, in maniera definitiva. Nelle ultime ore, però, è spuntata una ipotesi a dir poco clamorosa che riguarda il suo futuro. Un futuro che potrebbe essere in una squadra che, fino ad ora, non è stata mai menzionata.

Luis Alberto, ma che sorpresa: il club si intromette per lui

Che a Lazio e Luis Alberto siano ai ferri corti non è assolutamente un mistero. Già da qualche anno le cose tra i due non vanno bene. Proprio come lo scorso anno, nel primo giorno di ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore, l’inizio con il tecnico Sarri non è stato assolutamente dei migliori visto che lo stesso non si è presentato agli allenamenti per un bel po’ di giorni, facendo temere il peggio tra i sostenitori degli “aquilotti”. Tanto è vero che le voci su una sua possibile partenza aumentavano sempre di più. D’altronde non potrebbe essere così quando si è nel bel mezzo del mercato. Poi le cose si sistemarono e la società lo convinse a restare. Questa volta, però, le cose potrebbero andare diversamente. Anche perché, su di lui, si è intromessa una nuova squadra che fino ad ora non aveva mai mostrato (forse per timidezza) un filo di interesse. Adesso, però fa sul serio e cercherà di essere la protagonista assoluta di questa sessione.

Luis Alberto, altro che soliti nomi: il futuro è ancora in A

Juventus, Inter o Milan? No. Tra queste se ne aggiunte un’altra. Napoli o addirittura possibile sgarbo della Roma? Nemmeno. La società in questione è la Fiorentina che si trova seriamente in difficoltà in quella zona di campo. L’infortunio di Gaetano Castrovilli è stato un duro colpo per tutto il popolo viola che non ha potuto mettere alle spalle il ko. L’azzurro dovrà rimanere fuori ancora per un bel po’ di tempo ed è per questo motivo che il patron Commisso sta seriamente pensando di bussare alla porta di Lotito per assicurarsi le sue prestazioni. Anche se, intavolare trattative con il numero uno della Lazio, non è assolutamente facile visto che bisogna sudare almeno 30 (milioni di euro) camicie.