Eva Padlock, la posa perfetta in perizoma: visione totale

Eva Padlock ci regala una posa a dir poco celestiale in costume mettendo in mostra curve atomiche, il lato B della modella è favoloso

Tra i must assoluti di questa estate su Instagram, come del resto era avvenuto anche nelle precedenti, non possono mancare gli scatti di Eva Padlock. La super modella spagnola con il suo fascino esplosivo lascia sempre senza parole e giorno dopo giorno incanta sempre più gli ammiratori, contribuendo ad alzare le temperature a livelli insostenibili.

Eva Padlock, la sensualità mediterranea in tutto il suo splendore: divina

In molti tra gli appartenenti al popolo di Instagram sanno bene di cosa stiamo parlando. Eva, qualche anno fa, è diventata celebre come ombrellina della MotoGP. La sua presenza in pista, poco prima della partenza, o in giro per il paddock, si notava subito e con una silhouette incontenibile come la sua non poteva essere altrimenti. Così, l’indossatrice di intimo e costumi da bagno si è guadagnata un seguito di fedeli ammiratori in giro per il mondo, anche in Italia ovviamente. Quasi due milioni di followers su Instagram, per una vera e propria icona del fascino mediterraneo, dal fisico slanciato e formoso che risulta una attrazione irresistibile per chiunque posi gli occhi su di lei. Un autentico capolavoro che scatto dopo scatto non annoia mai, anzi, riesce se possibile a stupire sempre e a regalare momenti magici ai fan. La 38enne, come detto, anche quest’anno sta dando il meglio di sé con immagini in costume o in abbigliamenti striminziti che esaltano le sue curve giunoniche. E proponendoci, questa volta, forse la sua posa migliore di sempre.

Eva Padlock, la piscina diventa a dir poco bollente: posteriore ipnotico, non si resiste

La prospettiva è da capogiro e quasi non avrebbe bisogno di altri commenti. Eva, in piscina, si rilassa e si distende facendoci ammirare la perfezione delle sue forme, in uno splendido costume leopardato, capace di esaltarle ancora di più. In particolar modo, la visione del perizoma che fatica enormemente a contenere il suo lato B, è di quelle vietate ai deboli di cuore. Coronarie a serissimo rischio, l’immagine è quasi ipnotica e non può lasciare indifferenti gli ammiratori. In poco tempo, arrivano a profusione like e i soliti messaggi da parte dei fan di tutto il mondo. C’è qualcosa su cui concordano tutti, ed è il termine ‘divina’. Difficilmente se ne può usare un altro.