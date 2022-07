Elisabetta Canalis, costume aperto: lo zoom svela il dettaglio piccante

Sì, possiamo confermarlo senza alcun tipo di problema: questa potrebbe essere l’estate di Elisabetta Canalis. Non che nelle altre occasioni non lo sia stata, non stiamo dicendo assolutamente questo

Quello che ci interessa particolarmente, invece, è il fatto che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ si sta mostrando sempre più attiva sui social network. Anche questo non è assolutamente un mistero. Quello che ci meraviglia, però, è che la nativa di Sassari è sempre più in forma che mai e non perde assolutamente un colpo. Lo dimostra il suo ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram che non ha assolutamente bisogno di parole. Guardare per credere il tutto – FOTO

Elisabetta Canalis, zoom inevitabile: che forme

Oramai è diventato un vero e proprio appuntamento fisso e che vede, come protagonista l’assoluta, la nostra Elisabetta Canalis. A quanto pare i suoi follower non si perdono un solo colpo di una delle sarde più famose nel nostro paese. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti visto che la stessa si rende protagonista sui social con delle foto che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Proprio come il suo ultimo post che sta raccogliendo quello che merita: ovvero un grandissimo ed importante successo che non merita di essere commentato. Anzi, invece sì: lo stanno facendo proprio i suoi fan che la stanno riempiendo di “like” e commenti di approvazione, visto che questi non devono mancare assolutamente. In questi giorni si sta parlando esclusivamente di lei in questa speciale rubrica. Siamo decisamente su un altro pianeta quando si parla di lei: d’altronde non potrebbe essere altrimenti. Sappiamo bene che stiamo incuriosendo, notevolmente, la vostra curiosità: ed è per questo motivo che siamo lieti di annunciarvi he è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate attendendo con moltissima ansia. Un piccolo spoiler? Lo zoom è assolutamente inevitabile.

Elisabetta Canalis, l’occhio cade proprio lì – FOTO

Questa volta la vediamo che esibisce due prodotti per pubblicizzarli. Anche se, proprio come riportato nel titolo qui sopra, i nostri occhi sono decisamente concentrati su altro. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che il suo costume cattura (non poco) la nostra attenzione. Un lato ‘A’ così prosperoso ed in forma non si era mai visto fino ad ora. Direttamente dalla piscina di Ibiza (dove si trova in vacanza in questo momento) un altro nuovo capolavoro della Canalis. Godetevela tutta.