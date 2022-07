Diletta Leotta accende l’arcobaleno: scatto magnetico

Primo piano magnetico per una foto che lascia tutti senza parole: Diletta Leotta fa di nuovo centro. Ammirazione totale dalla community.

Ad ogni nuovo scatto di Diletta Leotta l’effetto è identico. Tutto si trasforma in una autentica valanga di like e commenti da parte dei numerosissimi ammiratori che non attendono l’ora di vedere una nuova immagine

I post sul web della conduttrice siciliana sono ormai da tempo al centro delle discussioni, così come le sue presenze da splendido volto di Dazn. Da un campo all’altro, da una trasmissione che fa scoprire di più su un calciatore passando per un nuovo servizio, il risultato è sempre identico.

Cuori, like, vere e proprie dichiarazioni d’amore, attestati di stima che arrivano non solo dai followers ma anche da colleghi e vip. Dal calcio al gossip, alla moda e alle pubblicità il passo per lei è stato infatti brevissimo. Diletta Leotta è fra i volti legati al calcio più amati, ma di certo è la più seguita in Italia fra le conduttrici che raccontano da vicino lo sport più amato dagli italiani.

Diletta Leotta è travolgente

Calcio e bellezza. Un binomio che in Italia funziona a meraviglia e racchiude in pieno le passioni degli italiani. Quando al centro del discorso c’è Diletta Leotta, i commenti si sprecano, e sono tutti positivi. Su Dazn è praticamente impossibile non restare ammaliati dal volto sensuale, da un fisico clamoroso che fin dagli esordi è entrato in un attimo nel cuore degli italiani.

Lo scatto in arrivo prima del weekend però è qualcosa di più. In attesa di una nuova stagione, che a breve si aprirà, la Leotta si è rilassata un po’ con mare e di sole, postando tutto su una pagina Instagram dai numeri pazzeschi. Di recente però è arrivato un primo piano letteralmente pazzesco. La Leotta mostra il suo volto con una fascia color arcobaleno che rende tutto ancora più magnetico, affascinante e incredibilmente incisivo. In poche ore i commenti decollano, e i numeri sono incalcolabili.

La sua pagina Instagram è infatti seguita circa 8 milioni e mezzo di followers che non perdono occasione per lasciarle un messaggio. Televisione, radio, moda, e poi anche se involontariamente una vera e propria attività da influencer. Diletta Leotta negli ultimi anni si è resa protagonista di tanti progetti, uno più riuscito dell’altro. Il motivo è ben evidente, ed è tutto in una bellezza clamorosa che tornerà presto a stupire. L’inizio della Serie A è ormai alle porte, e la regina del calcio tornerà a far sussultare gli appassionati.