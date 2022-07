Elisabetta Gregoraci, vestito aperto davanti che toglie il fiato

Tutti a bocca aperta: l’ultimo look di Elisabetta Gregoraci è pazzesco e i fan vanno in delirio. Il particolare non passa inosservato.

Eleganza incredibile, fascino clamoroso, una bellezza mediterranea che è apprezzata proprio da tutti. Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate e ammirate, e i motivi sono da anni chiarissimi.

La sua popolarità è esplosa fin da giovanissima. Fisico curatissimo, un volto che si presta alla moda, agli scatti, e chiaramente anche al mondo della tv. Poi i suoi modi, la capacità di raccontarsi senza svelare tutto. Di incuriosire e far parlare di sé, pur senza raccontare del tutto il suo privato.

Classe e intelligenza l’hanno portata a brillare in una lunga serie di esperienze. Da modella a fantastica conduttrice, ma anche nel Grande Fratello. All’interno della casa più spiata d’Italia è stata grandissima protagonista. Fra flirt, un carattere fortissimo, e la capacità di essere sempre incisiva ma mai banale o volgare, la Gregoraci ha conquistato tutti. Poi come sempre l’estate la vede brillare sul palco di “Battiti Live”. E proprio dall’ultima puntata arrivano foto e video che hanno fatto esplodere la gioia dei fan. Il vestito lascia infatti intravedere qualcosa in più, e i commenti decollano.

Elisabetta Gregoraci, il vestito è pazzesco

Ogni volta che entra in scena è un vero e proprio tripudio. Basta il nome per scatenare le urla di chi segue dal vivo “Battiti Live”. Poi i suoi ingressi sul palco, attesissimi per una serie di look che lasciano a bocca aperta. I commenti partono anche da chi la segue in tv e non può fare a meno di postate un cuoricino, un like, una frase d’ammirazione dagli smartphone.

Anche in occasione dell’ultima trasmissione la Gregoraci ha stupito tutti. Il vestito scelto evidenzia infatti un fisico curato sotto ogni aspetto. Gambe allenatissime, volto travolgente, poi un dettaglio che lascia intravedere qualcosa in più ma sempre con gran classe e nessuna volgarità. I commenti partono quindi a valanga per un look davvero pazzesco che è stato ripreso in una galleria da 7 scatti postata sulla sua pagina Instagram.

Il risultato? Tutto in un traguardo sui social che testimonia l’incredibile seguito della Gregoraci. Il numero dei followers è letteralmente decollato ed è ad un passo dai 2 milioni. Tutto meritatissimo per una donna che ha sempre nascosto una parte di sé, l’ha raccontata mantenendo fede alle origini, ad un carattere forte che l’ha resa molto amata e le ha dato un seguito clamoroso.