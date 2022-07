Sofia Vergara, vestito bucato: intimo rovente in vista

SOS, allarme, attenzione: insomma, avete capito fin troppo bene dove vogliamo arrivare. Già il titolo è tutto un programma: l’ultimo post pubblicato da Sofia Vergara è ai limiti dell’illegale. Anche se tutto questo a lei non interessa

E fa più che bene aggiungiamo noi. Anzi, ben vengano immagini del genere. Anzi, quale immagini: qui stiamo parlando di vere e proprie opere d’arti che meritano di essere visionate con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. In particolar modo dei suoi follower che non si sono persi assolutamente un suo post pubblicato sui social network. Proprio come il suo ultimo capolavoro che ha spiazzato decisamente tutti quanti noi – FOTO

Sofia Vergara, la ‘Gloria’ di Modern Family sempre più al top

Oramai tutti quanti noi ci siamo appassionati alla serie tv ‘Modern Family‘. Chissà per quale motivo direte voi, vero? Uno di questi è proprio qui sopra inquadrato: ovviamente stiamo parlando di Sofia Vergara che, nel telefilm, interpreta il ruolo di Gloria Delgado-Pritchett. Un successo che si è esteso anche nel nostro paese. Anche gli italiani sono rimasti folgorati ed incantati dalla bellezza dell’attrice in questione che ha infiammato i cuori di tutti quanti noi. Non che fosse una missione impossibile, ma quello che ci ha regalato poco fa va oltre all’illegalità. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente alla sua ultima immagine pubblicata, direttamente, sul suo profilo ufficiale social che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Anzi, se la visioniamo più e più volte è anche meglio. Noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la classe ’72 non è assolutamente nuova a questo tipo di cose. Lo ha dimostrato in questa occasione ed i risultati sono stati a dir poco schiaccianti ed entusiasmanti. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siamo arrivati al momento in cui tutti quanti voi stavate attendendo: mettetevi comodi e soprattutto mettete da parte tutto quello che avete in programma visto che adesso siete impegnati decisamente in altro.

Sofia Vergara, vestito fin troppo bucato: l’occhio cade proprio lì – FOTO

Ed eccola qui, più seducente che mai. Il suo vestito azzurro, come riportato in precedenza, non può passare assolutamente inosservato. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questo caso davvero non possiamo fare altro che alzarci in piedi e continuare ad applaudire tutta la sua “sexycità”. Un look decisamente mozzafiato che ci incanta sempre di più. Proprio come il suo sguardo fin troppo seducente e attraente.