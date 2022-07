Inter scatenata, un altro ex Milan nel mirino: affare possibile

L’Inter è scatenata sul mercato. Beppe Marotta sta lavorando per rendere la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo il ritorno di Lukaku, i vicecampioni d’Italia puntano anche altri profili per poter battere gli avversari e ritornare di nuovo in cima alla classifica di Serie A.

Manca meno di un mese al nuovo campionato. L’Inter ha fame e voglia di riscatto soprattutto successivamente dopo uno Scudetto perso per soli due punti e vinto dai rivali storici del Milan. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per assistere ad un campionato avvincente, soprattutto fa parte dell’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno tutte le intenzioni di ritornare ad essere ancora più competitiva. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, sta puntando al meglio sul mercato. In questo senso è arrivato Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infatti, dopo un anno poco felice al Chelsea, ha deciso di ritornare dove è “stato” meglio. Lukaku è riuscito a riportare lo Scudetto all’Inter dopo oltre 11 anni di assenza.

Questo ritorno può essere decisivo nella prossimo torneo, quando partite diventeranno importanti. Con Lukaku anche Lautaro può accrescere il proprio rendimento e rendere ancora di più pericolosa l’Inter in attacco. Lukaku potrebbe, quindi, essere, considerato, il Giroud dell’Inter, quel giocatore, cioè, capace di decidere le partite anche fondamentali, come fatto nello scorso campionato dal centravanti rossonero, che si è rivelato essere decisivo in tal senso.

Inter scatenata sul mercato: si punta Pasalic!

Il mercato nerazzurro, però, ancora non è finito, o, almeno, non si fermerà ad Onana, Asllani, Lukaku e Bellanova. Il sodalizio interista, infatti, cerca ancora altri profili per continuare a puntellare, ancora di più la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio, vuole proseguire al meglio il proprio percorso con il sodalizio interista che ha portato in dote già due trofei. Ora Beppe Marotta sta cercando di accontentare l’allenatore. L’AD nerazzurro sta cercando di limare i dettagli con altri profili di una certa importanza e di interesse.

Prima, però, bisogna lavorare su alcune cessioni, come quella di Alexis Sanchez e di Edin Dzeko, che con l’arrivo di Dzeko potrebbe rivedersi limitato l’utilizzo. Ad ogni modo, Marotta tiene conto anche della situazione legata a Calhanoglu.

L’ex centrocampista rossonero, infatti, piace tanto all’estero e potrebbe lasciare il club nerazzurro. Al suo posto, Marotta potrebbe giocarsi una carta molto particolare. Secondo alcune voci, infatti, l’AD interista potrebbe portare ad Appiano Gentile Pasalic, un altro ex rossonero che potrebbe giocare in nerazzurro.