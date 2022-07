Affare Muriel a zero in Serie A: una big pronta all’affondo

Muriel potrebbe decidere di restare all’Atalanta e lasciare il club a zero nel 2023: pronto il colpo.

Luis Muriel resta ancora un nome caldissimo in questa sessione di mercato. Per lui parlano i gol, gli assist, ma soprattutto altre caratteristiche che farebbero le fortune di molti tecnici.

La sua capacità di saltare l’uomo e di spaccare in due le partite lo rende una chiave tattica quasi unica in campionato. Il colombiano è quel tipo di calciatore capace in un fazzoletto di andare in porta, di trovare il gol con facilità, e soprattutto è un elemento che nonostante sia spesso stato sostituito o scelto a partita in corso, non ha mai creato problemi in casa Atalanta.

Anche il prezzo non è altissimo, soprattutto in considerazione dei suoi numeri. Tutti fattori che hanno in qualche modo stuzzicato la fantasia di molti tecnici, decisi a chiederlo in questa estate che potrebbe riservare ancora sorprese. La Roma infatti non ha del tutto accantonato la possibilità di allacciare i contatti, la Juve ci ha pensato e potrebbe tornare a riflettere sul colombiano, ma la scelta del calciatore potrebbe essere già stata presa.

Muriel e quella idea per il 2023

Luis Muriel dovrebbe restare ancora un anno all’Atalanta. Gasperini non vuole privarsi di un calciatore perfetto per il suo modulo, e l’ex Samp sta benissimo in una città e lo ha coccolato e nella quale ha trovato la sua vera esplosione. Le mosse della Dea sembrano infatti chiare e riguardano una prima punta da alternare a Zapata, con Muriel che sembra un punto fermo anche per il prossimo anno.

Ecco quindi che i discorsi potrebbero essere rimandati al 2023. Nella prossima stagione scadrà infatti il contatto che lo lega alla Dea, e il calciatore sarebbe libero di scegliere la nuova destinazione. Sarebbe di certo una vera e propria asta per provare a prenderlo, e c’è una squadra su tutte che potrebbe tentare l’affondo in anticipo.

Pare infatti che l’Inter sarebbe disposta ad offrigli una chance e l’opportunità di farlo a zero sarebbe fondamentale. Inzaghi apprezza molto gli attaccanti mobili e in grado di ricoprire più ruoli, e di certo troverebbe spazio per un calciatore delle qualità di Muriel. L’estate però è ancora lunga, e per il colombiano potrebbero arrivare offerte. Deciderà l’Atalanta, in questa stagione e per in eventuale rinnovo. Poi la scelta toccherà al calciatore, che in Serie A resta uno degli elementi più incisivi e decisivi di tutto il campionato.