Wanda sontuosa: la tuta aderente lascia di stucco tutta Parigi

Wanda Nara davanti alla Tour Eiffel è semplicemente travolgente: la foto fa impazzire la community. Rispondono proprio tutti.

Una Eva Kant in salsa argentina, o probabilmente francese visto il luogo scelto per una foto incredibile.

Se gli ultimi scatti in compagnia della sorella Zaira, o con gli abiti stretti scelti per mostrarsi sui Instagram, vi hanno lasciato a bocca aperta davanti al vostro smartphone, di certo resterete stupiti dall’ultima incredibile galleria di Wanda Nara. Davanti alla Tour Eiffel la showgirl e agente del marito Mauro Icardi è strepitosa, ed in pochi minuti ha mandato in tilt i social.

Il motivo è semplice. Il look scelto è strepitoso ed evidenzia le splendide forme, lo sguardo incolla allo schermo, e lo sfondo di certo è fra i più belli e suggestivi di tutto il mondo. Non ci credete? Mettetevi comodi e ammirate l’ultimo regalo social che la splendida e biondissima Argentina ha deciso di fare ad una community dai numeri altissimi.

Wanda Nara, fascino incredibile

Quasi mille commenti in poche ore, in una pagina Instagram che si avvicina ai 14 milioni di followers. Dal Sudamerica all’Europa, commentano proprio tutti, e fra complimenti, cuori, fiamme e like, basta poco alla showgirl per far esplodere l’entusiasmo. Di recente ci è riuscita nuovamente, e questa volta siamo certo che le foto avranno colpito anche voi. Davanti alla Torre Eiffel, Wanda si è fatta immortalate con un look total black aderentissimo. Le forme emergono in maniera incredibile, i tacchi altissimi rendono tutto ancora più sensuale, ma ciò che emerge, oltre ad uno sfondo incantevole, è il fascino di una donna dalle forme amate e apprezzate in tutto il mondo.

Le arrivano infatti commenti a pioggia sulla pagina Instagram, e testimoniano quanto il suo seguito sia clamoroso è sempre in crescita. Fra i tanti messaggi di stupire arriva quello della splendida e ammaliante sorella Zaira, ma anche tanti paragoni. Da Cat Woman ad Eva Kant, in tanti propongono accostamenti azzeccatissimi. Del resto, per fascino, sensualità, e anche un velo di mistero, Wanda Nara non è seconda proprio a nessuno. Provate a dare un’occhiata alla galleria e agli scatti postati di recente. Vi renderete conto di essere al cospetto di una bellezza travolgente, che oltre ai lavori in tv, e alla collaborazione nel mondo del calcio, è di diritto anche una influencer apprezzatissima.