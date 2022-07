Belen è rovente in riva al mare: ma il costume dov’è?

Scatto a dir poco bollente e fan completamente in deliro: tutto molto bello quando la protagonista è Belen Rodriguez.

Come spesso accade sotto ai suoi post, le foto della stupenda modella argentina si riempiono di like e di commenti d’apprezzamento. Questa volta però, Belen ha fatto letteralmente ammattire i suoi fan con uno scatto a dir poco bollente postato poche ore fa.

Un vero e proprio spettacolo quello pubblicato dalla showgirl argentina che, senza pensarci su due volte, ha decisamente svoltato la nostra giornata con una foto che passerà sicuramente alla storia e che merita di essere vista con la massima attenzione. Anzi, merita di essere visionata più e più volte da parte di tutti i suoi fan che la seguono e che non si perdono un solo aggiornamento da parte sua. Guardare per credere il suo ultimo contenuto.

Belen, lo scatto è bollente e il costume quasi inesistente

Non ci sono limiti per Belen Rodriguez, che continua a mostrare i suoi frequenti lavori con i grandi brand della moda. Terminate le fatiche in tv, in una stagione per lei fortunatissima, la showgirl argentina si sta gustando le sue meritatissime vacanze estive. Belen ci tiene sempre aggiornati con il suo profilo Instagram dove, oltre a postare storie e video aggiornamento della sua vita lavorativa, posta anche piccole parti della sua intensa vita privata. Prodotti, cosmetici, costumi, abiti di ogni genere, l’argentina non perde un colpo e incassa valanghe di chiamate dai migliori marchi che si trasformano in scatti da urlo. Sono più di 10 milioni i followers della showgirl, e nell’ultimo scatto sono rimasti colpiti dalla potenza delle immagini regalate ai fan. In pochi minuti arrivano una valanga di like e di commenti, a testimoniarle un seguito che non conosce pause. Il resto arriva dalle stories, con video travolgenti. L’ultima foto è a dir poco bollente, uno scatto che ha mandato in tilt i social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Il livello si alza, con Belen che si mostra proprio come mamma l’ha fatta: una donna ormai travolgente e che fa impazzire ogni volta. Si mostra con un fisico impeccabile in costume: uno spettacolo della natura, con un colpo d’occhio al (non) costume. Alle sue spalle uno scenario incantevole con vista infinita sul mare a fare da sfondo per una donna bellissima che ha conquistato l’Italia mostrando non solo un grande fascino, ma anche la sua bravura alla conduzione.