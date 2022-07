Calciatori in scadenza nel 2023, formazione stellare: tutti i big via a zero!

Calciatori in scadenza nel 2023, stilata la formazione stellare degli atleti “top” pronti a trovare una nuova sistemazione a partire dalla prossima stagione. Molti di loro sono pronti a lasciare le proprie squadre a parametro zero

A meno di clamorosi colpi di scena, come il fatto che gli stessi possano rinnovare a poche settimane prima della scadenza del loro accordo. Nella lista sono presenti atleti che si sono tolte tantissime soddisfazioni e che hanno vinto parecchio nella loro carriera sportiva e che non hanno alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. C’è chi, invece, è alla ricerca di nuove avventura. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Calciatori in scadenza nel 2023, ecco chi sono

In questo momento siamo nel bel mezzo del calciomercato estivo 2022. Moltissimi sono i calciatori svincolati che sono alla ricerca di una nuova sistemazione. Anche se l’occhio (anzi, tutti e due) viene buttato già la prossima stagione. Ovvero nel giugno del 2023 dove sono presenti moltissimi calciatori che andranno in scadenza di contratto e che sono alla ricerca di una nuova sistemazione dove poter esibirsi e mostrarsi. Noi della redazione abbiamo stilato una formazione. Vi assicuriamo che non è stato per nulla facile visto che ci sono veramente tantissimi fenomeni che sono rimasti fuori. Questo non vuol dire che siano più bravi degli altri, ci mancherebbe altro.

Calciatori in scadenza nel 2023, la formazione

Abbiamo scelto di stilare un 3-4-3. In porta troviamo l’estremo difensore dell’Atletico Madrid, Jan Oblak. In difesa Akanji del Borussia Dortmund insieme ai due centrali dell’Inter: De Vrij e Skriniar (anche se quest’ultimo sembra essere molto vicino al PSG). A centrocampo troviamo il gioiello del Barcellona Gavi, quello del Chelsea Ngolo Kanté (Fabian Ruiz del Napoli primo sostituto) insieme a Jorginho e Gaya. In attacco spazio al tridente magico che farebbe sicuramente faville: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Come riportato in precedenza, però, ci sono anche altri calciatori che il prossimo anno andranno in scadenza e che non sono stati inseriti, proprio come: Soyuncu del Leicester, Depay del Barcellona. Ruslan Malinovskiy dell’Atalanta, Renato Sanches del Lille (anche lui molto vicino al PSG) e Ilkay Gundogan del Manchester City. Senza dimenticare: Semedo, Naby Keita, Toni Kroos, Muriel, Bellerin, Firmino, Zaha, Shaw, Rashford e tanti altri ancora.