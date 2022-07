Megan Fox, vestito aderente e forme strabilianti: scollatura illegale

Megan Fox, un vestito così aderente e provocante scommettiamo che non lo avete mai visto fino ad ora. Per non parlare della sua scollatura che è assolutamente illegale. Ovviamente nel senso positivo della parola, ci mancherebbe altro

Un’altra strepitosa foto che porta la firma di una delle modelle più famose degli Stati Uniti D’America. La sua immagine sta avendo il successo che merita sui social network. Ovvero una pioggia infinita di “like”. Numeri che stanno aumentando con il passare delle ore. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Si sta perdendo decisamente il controllo. In realtà si tratta di una vera e propria opera d’arte, guardare per credere – FOTO

Megan Fox, bellezza illegale: forme strabilianti

Anche questa volta ci tocca parlare di una delle foto che sta catturando l’attenzione di tutti quanti i suoi follower. Ovviamente la protagonista in questione non può che essere Megan Fox che ha aggiornato, ulteriormente, il suo account ufficiale Instagram con una nuova foto che non sta né in cielo e né in terra. Da rimanere semplicemente senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica un episodio del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata per la gioia di tutti quanti noi che non vedevamo l’ora che si verificasse un qualcosa del genere. Se pensate che stiamo esagerando è solamente perché non avete ancora visto il suo ultimo contenuto che veramente merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Semplicemente incantevole la nota attrice che ha deciso di mandare completamente in tilt uno dei social network più famosi al mondo. Il suo vestito si commenta da solo: stesso discorso vale anche per le sue forme decisamente incontenibili. Siamo consapevoli che abbiamo aumentato il vostro livello di curiosità: adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Megan Fox, scollatura provocante: sguardo troppo sexy – FOTO

Un fisico che non ha assolutamente bisogno di ulteriori commenti. Possiamo confermare che il verde è il colore che le dona maggiormente. Una scollatura che definire “devastante” è assolutamente troppo poco. Un fisico semplicemente perfetto, fino ad ora, non si erano mai viste prime. Sguardo fin troppo sexy e lato ‘A’ sempre più importante. La pioggia di “like” e di commenti di approvazione è garantita.