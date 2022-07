Elettra Lamborghini, vestito tutto bucato e intimo invisibile

Elettra Lamborghini sa come far impazzire i propri fan. La cantante italiana ha pubblicato uno scatto, su Instagram, che ha lasciato tutti a bocca aperta. I numerosi followers che seguono la Lamborghini, hanno preso d’assalto il post. Moltissimi i “like” e i commenti.

Elettra Lamborghini è una delle cantante di più prorompenti di tutta la musica italiana di nuova generazione. La bolognese è entrata in maniera forte nella scena italiana. I suoi pezzi sono entrati, nel giro di poco tempo, nella “storia“, visto che sono dei tormentoni che in maniera molto complicata si dimenticano. Il suo carattere l’ha resa molto simpatica al pubblico. Questa simpatia le ha permesso di partecipare a diversi programmi televisivi e, soprattutto, di condurre dei programmi televisivi.

Ultimamente è conduttrice del programma comico “Only Fun“. Nella stessa stagione televisiva, la cantante ha preso parte anche a “L’isola dei famosi”, ma solo come opinionista. Per il resto ha dato grande spazio alla sua passione, la musica. Negli ultimi anni, come scritto in precedenza, la Lamborghini ha pubblicato diversi pezzi musicali che hanno, in parte, rivoluzionato la musica italiana. Ultimamente, infatti, sta impazzendo in radio “Caramello“, un feateuring della Lamborghini con il “poeta urbano” Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo. Con questo pezzo, la Lamborghini sta facendo ballare tutti gli italiani. La cantate, proprio in questi giorni ha preso parte a “Tim Summer Hits“, appuntamento settimanale con il meglio della musica italiana ed internazionale che viene trasmesso su Rai 2 nelle piazze italiane più importanti.

Elettra Lamborghini, il vestito è totalmente “bucato”: la bolognese mostra tutto su Instagram!

Elettra Lamborghini, dalla sua, può vantare anche un seguito molto importante sui social. La piattaforma che la Lamborghini utilizza con una maggiore frequenza, ed è quindi il suo preferito, è Instagram. Il noto social fotografico ospita sempre i contenuti creati dalla cantante. I followers della Lamborghini ammontano ad oltre 7,2 milioni di utenti. Un seguito eccezionale dunque che non manca mai di lasciare una reazione ai suoi numerosi post pubblicati. La Lamborghini, che pubblica con una certa frequenza, raccoglie sempre un numero considerevole di “like” e molto remunerativo di commenti.

Nell’apposita sezione, i messaggi dei fan sono molto considerevoli e ricchi di complimenti per la nota cantante. Cosa ripetutasi anche in occasione dell’ultimo post con cui la Lamborghini ha fatto letteralmente impazzire i propri fan. La cantante, infatti, si mostra indossando una tutina gialla piena di “buchi”, che mettono in mostra molti “dettagli” del suo corpo.