Balotelli non smette di sorprendere: ecco la sua prossima destinazione

Non smette mai di sorprendere Mario Balotelli: dopo l’avventura in Turchia all’Adana Demispor, ecco la sua prossima destinazione.

Stagione a dir poco spettacolare per Mario Balotelli in Turchia. Con la maglia dell’Adana Demirspor, l’attaccante classe ’90 si è messo di nuovo in luce con giocate illuminati e gol spettacolari. Le 19 reti messe a segno tra campionato e coppa nazionale hanno rilanciato super Mario e molti club hanno osservato attentamente le sue prestazioni.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, tant’è che il CT dell’Italia Roberto Mancini fino all’ultimo ha pensato ad una sua potenziale convocazione per i playoff di qualificazione ai Mondiali. La scelta è però ricaduta su altri tipi di calciatori e, a discapito nostro, sappiamo tutti com’è andata a finire. Ora però, super Mario vuole rilanciare ancor di più la sua carriera e, dopo l’ottima stagione in Turchia, per lui si sono aperte diverse opzioni in Europa.

Super Mario sorprende: ecco quale sarà la sua squadra

Negli ultimi giorni si è parlato tanto del futuro di Mario Balotelli. Tra Italia, Spagna, Svizzera e non solo, tante le voci sulla prossima squadra di super Mario. In Spagna, il Valencia di Gattuso è alla ricerca di una punta: oltre a Dzeko, Balotelli rientra nelle opzioni. Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra il neo tecnico del Valencia e Balotelli per portare l’attaccante in Spagna. Destinato quasi incrociato tra Gattuso e Balotelli: di mezzo c’è il Sion, squadra svizzera dove lo stesso Gattuso chiuse la sua carriera da calciatore. Il club svizzero fa sul serio e vorrebbe chiudere la trattativa con l’Adana per super Mario.

E’ ormai chiaro che difficilmente rivedremo Balotelli in Italia. Il suo futuro è ancora tutto da definire: chissà se il richiamo della Spagna, terra in cui il bomber non ha mai avuto la possibilità di giocare, potrà essere il luogo giusto per rilanciare definitivamente la sua carriera. Intanto, il Sion vuole serrare i tempi e chiudere le trattative dato che per Balotelli, molti club seguono con particolare attenzione la vicenda. Nel frattempo, super Mario è tornato ad allenarsi, aggregandosi con l’Adana Demirspor per il ritiro pre-stagionale. Il bomber ex Inter e Milan tra le altre, vuole farsi trovare pronto dal punto di vista della condizione fisica. Desideroso di poter competere di nuovo in Europa, Balotelli a 32 anni aspetta di sciogliere gli ultimi dubbi sul suo futuro: tante richieste per lui, anche dalla stessa Turchia, dove nelle ultime ore, anche il Galatasaray ha preso informazioni.