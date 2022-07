Melissa Satta, scollatura esagerata nella natura selvaggia

Foto da urlo immersa nella natura: mai banale la bellissima Melissa Satta, che incanta con il suo scatto che manda in tilt i fan suoi social.

C’è poco da fare quando ti imbatti in Melissa Satta. Fisico da capogiro e sguardo accattivante, quanto basta per far impazzire i fan della showgirl. Like e commenti infiniti per una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo.

Del resto, quando si parla di una fra le donne più amate dal pubblico italiano, il successo è assicurato. Trasmissioni importanti, amori nel mondo del calcio per i quali il mondo del gossip ha provato a raccontare tutto e ancora presenze nei più importanti salotti della tv Del resto, il suo legame con lo sport e, più nel dettaglio, con il calcio va oltre le relazioni con i calciatori. Una vera e propria passione, che dalle reti Mediaset fino ha Sky l’ha portata a fare da commentatrice ma soprattutto da brillante conduttrice in molte trasmissioni di successo. Ciò che colpisce non è solo la sua bellezza, ma anche la simpatia e la sua capacità di essere brillante dentro e fuori le trasmissioni. Una delle showgirl più amate dagli italiani anche per la sua competenza in ambito calcistico, essendo stata spesso presente nelle trasmissioni.

Melissa Satta, scatto selvaggio in quel di Saint-Tropez

Eleganza e bravura, un volto che buca le telecamere, il fascino di una donna che senza eccessi ha conquistato il pubblico. La meravigliosa Melissa sa come farsi amare dal pubblico e lo dimostra anche con i suoi scatti su Instagram, dove vanta quasi 5 milioni di followers. Melissa Satta fin dagli esordi non è mai passata inosservata. Il fisico pazzesco e curatissimo, un volto attraente e lo sguardo magnetico, le hanno permesso di farsi largo nel mondo della moda e della televisione. A dimostrarlo sono anche gli scatti sui social: una vera è propria diva, come in questo caso. Uno scatto selvaggio in quel di Saint-Tropez ha fatto letteralmente impazzire i fan: guardare per credere!

Dal mondo del gossip, alla tv, fino alla moda, Melissa Satta è continuamente cercata da tutti. Un successo continuo, in attesa di nuovi scatti che i fan non aspettano altro per poter ammirare una donna che è di certo fra le più amate non solo dal pubblico maschile ma anche dalle giovanissime, sempre pronte a prendere spunto dai suoi look.