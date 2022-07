Aida Yespica, compleanno da sogno: il suo lato ‘A’ di più

In questo periodo si è sentito parlare molto di Aida Yespica, soprattutto per il fatto che la showgirl televisiva ha inciso il suo primo singolo che sta avendo molto successo su tutte le piattaforme musicali. Davvero un inizio niente male per lei

Anche se, adesso, si sta parlando d’altro. Una notizia che rallegra i suoi fan che non stavano aspettando altro se non un suo nuovo post che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti i suoi follower che non stavano aspettando altro. Inutile ribadire che si è trattato di un vero e proprio successo. Se non avete ancora visto il tutto non preoccupatevi visto che siete nel posto giusto – FOTO

Aida Yespica, compleanno esplosivo

Il 15 luglio è stata una data importantissima per la stessa venezuelana visto che ha compiuto la bellezza di 40 anni. Per molti ci deve essere un errore visto che non li dimostra affatto. Anzi, come ha voluto ribadire stesso lei nella didascalia del suo post ha raggiunto la “maggiore età”. E’ vero: ne dimostra proprio 18. Dalla prima volta che l’abbiamo vista in televisione, in seguito alla prima edizione del reality show ‘L’Isola dei Famosi‘ la bellissima modella è entrata nei cuori del pubblico italiano. Una missione per nulla impossibile. Il suo post parla decisamente da solo e non ha bisogno di ulteriori commenti in merito. Noi della redazione siamo rimasti completamente senza parole. D’altronde cosa si può dire in merito ad un capolavoro del genere. Si, si tratta di una vera e propria opera d’arte che merita di essere vista in più di una occasione. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo perché ci sarà molto da divertirsi.

Aida Yespica, bikini leopardato e lato ‘A’ prorompente: che compleanno – FOTO

Il fiorellino rosso in testa dà sicuramente quel tocco in più, ma gli occhi dei suoi fan sono decisamente concentrati su altro. Ovviamente sul suo vestito, completamente leopardato. In bella evidenza il suo lato ‘A’ che definire prorompente è assolutamente troppo poco. Quel filo di trucco che in questi casi non gusta mai. Lo sguardo rivolto verso il basso e con gli occhi chiusi riesce a fare incantare tutti i suoi follower che si emozionano ancora nel vederla. Proprio come la prima volta.