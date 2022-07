Cercato da mezza Europa, poteva andare alla Juventus: il retroscena

Il calciatore, inseguito da mezza Europa avrebbe potuto indossare la maglia bianconera: il clamoroso retroscena di mercato.

Il ritorno di Paul Pogba ha generato tanto entusiasmo intorno all’ambiente bianconero. Tanti tifosi ad accogliere il francese prima di effettuare le visite mediche. Centrocampo Juventus che vede l’arrivo di un giocatore che, per caratteristiche, da tempo mancava nella rosa bianconera.

Entusiasmo che mancava da troppo tempo, con i tifosi che ora sognano in grande con il ritorno di Pogba e l’arrivo del “fideo” Angel Di Maria. Il lavoro non è di certo finito qui, anzi, la società bianconera si sta adoperando per far fronte alla cessione di De Ligt, finanziando diversi colpi sia in attacco che in difesa. Reparto di centrocampo invece che bisogna sfoltire invece, con la Juventus che ha ben 10 elementi sul gruppone di cui 2 risultano essere veri e propri esuberi. Se per Ramsey si sta finalizzando la rescissione del contratto, per Miretti il prestito è più di una semplice idea. Salernitana e Cremonese su tutte hanno richiesto il ragazzo con la formula del prestito secco, soluzione che potrebbe accontentare un pò tutti.

Clamoroso retroscena di mercato: un campione argentino vicino alla Juventus

Come detto poc’anzi, la Juventus con Pogba pare che possa risolvere parte dei problemi del centrocampo. C’è però un pizzico di rammarico per non avere portato avanti una trattativa che era stata ben indirizzata. Un campione argentino avrebbe potuto vestire la maglia bianconera, anche se alla fine è stato lui stesso a porre fine i rumors di mercato legati al suo futuro. Guido Rodriguez, mediano del Real Betis Balompié, avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. Il calciatore argentino, vincitore dell’ultima edizione della Copa America, è stato al centro di numerosi rumors di mercato. Betis e Juventus hanno trattato su una base di 50 milioni di euro più bonus ma è stato lo stesso giocatore a fermare tutto, comunicando alla società andalusa di voler rimanere a Siviglia.

Il “pivote“, perno della nazionale Argentina e ormai anche del Real Betis, ha chiarito dunque la sua posizione, trovando nella squadra andalusa la soluzione migliore per crescere e migliorare. Pizzico di rammarico in casa Juventus, dato che un giocatore come Guido Rodriguez avrebbe di certo fatto comodo al centrocampo bianconero. Il 433 di Max Allegri vede a centrocampo i nomi di Zakaria, Locatelli e Pogba. Centrocampo di tutto rispetto, fatto di qualità e quantità, sperando che i problemi delle annate scorse possano essere solo un lontano ricordo.