Claudia Ruggeri, che fine ha fatto il suo bikini? Sopra il nulla assoluto

Una nuova ed entusiasmante foto che vede come protagonista assoluta Claudia Ruggeri. Ovviamente quest’ultima ha voluto aggiornare, ulteriormente, il suo profilo ufficiale social con ina immagine che ha catturato la nostra attenzione

Non potrebbe essere altrimenti. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che la stessa decide di mandare in tilt il noto social network. Possiamo confermare che, in questa occasione, si è decisamente superata. Da rimanere senza fiato. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata: guardare per credere il tutto e buona visione a tutti voi – FOTO

Claudia Ruggeri, lato di sopra completamente nudo

‘Miss Claudia‘ lo ha fatto di nuovo. Adesso sembra che ci abbia preso decisamente gusto. Una nuova entusiasmante opera d’arte firmata da una delle protagoniste assolute del noto programma televisivo ‘Avanti un Altro’ che va in onda su Canale 5 e condotto da suo cognato, Paolo Bonolis. La nativa di Roma si conferma sempre più leader anche sul web. In particolar modo con delle foto che catturano facilmente la nostra attenzione. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere senza parole, proprio come si è verificato le ultime volte. Tanto è vero che anche una delle protagoniste della nostra speciale rubrica, come Laura Cremaschi, non ha potuto fare altro che lasciare un più che meritato “like“. Numeri che stanno aumentando con il passare delle ore. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che sta continuando a ricevere. Adesso, però, siamo consapevoli del fatto che non vedete assolutamente l’ora di scoprire il mistero: ovvero su che fine abbia fatto il pezzo di sopra del suo bikini di cui non si hanno notizie in merito.

Claudia Ruggeri, abbronzatura micidiale: sguardo provocante – FOTO

Sguardo sempre più seducente e provocante. D’altronde siamo abituati quando si parla di lei. I nostri occhi, però, cadono inevitabilmente sulla sua abbronzatura: la parte superiore del bikini non c’è. O almeno, è stata tolta per la foto: semplicemente sensazionale. Nulla da aggiungere in merito. I commenti davvero si sprecano dopo questo capolavoro che ci ha donato e che conserveremo con molta cura in futuro. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova foto direttamente dalle vacanze che arriverà molto presto. Ne siamo certi.