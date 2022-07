Giorgia Rossi, il costume è minuscolo in barca: visione rovente

Giorgia Rossi incanta tutti con un solo scatto. La giornalista e volto di DAZN si gode l’estate e pubblica su Instagram una foto mozzafiato. Lo scatto ha scatenato le reazioni dei fan che hanno preso d’assalto Instagram. Pioggia di “like” e di commenti.

È passato un anno da quando DAZN ufficializzò l’ingresso di Giorgia Rossi nella propria squadra. La giornalista romana, ex volto delle redazioni sportive di Rai e Mediaset, non si sarebbe mai immaginata di raccontare un campionato di Serie A “pazzo” come è stato quello che è andato in archivio qualche settimana fa e che ha visto trionfare il Milan. Giorgia Rossi, infatti, è stata, spesso, l’alternativa a Diletta Leotta nell’accompagnare gli abbonati e i tifosi dal pre-gara al fischio di inizio dei match del massimo campionato italiano di calcio.

Una “mission” che comunque aveva già avuto modo di svolgere già quando “vestiva” la casacca della redazione di Sport Mediaset sulla piattaforma pay “Mediaset Premium”. Dunque la romana è già abbastanza navigata in tal senso. La sua eleganza e preparazione l’hanno sempre resa una delle croniste più amate da parte del pubblico, sin dai tempi della sua collaborazione con la redazione sportiva della Rai. Qualche male lingua aveva messo in giro la voce secondo cui tra Giorgia Rossi e Diletta Leotta non scorresse buon sangue. Entrambe le parti, però, hanno spiegato, a più riprese, di aver un ottimo rapporto.

Giorgia Rossi, fisico perfetto in bikini: fan totalmente KO!

Giorgia Rossi è una delle giornaliste italiane più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Gli appassionati di Calcio hanno “imparato” ad apprezzarla in questi anni. L’affetto da parte di tutti è possibile “ammirarlo” attraverso le interazioni che la Rossi registra sui social. Infatti, la cronista è molto attiva, soprattutto su Instagram. Sul noto social fotografico, infatti, Giorgia Rossi può vantare oltre 504 mila followers. Un numero abbastanza alto che continua a lievitare in maniera importante e, soprattutto, costante.

Una costanza che si può ritrovare anche nel modo con cui la Rossi crea nuovi post. Nuove foto sono pubblicate con un distanza di qualche giorno l’una dall’altra. Un modo di postare che, di fatto, consente ai fan di “godersi” maggiormente i post che, comunque ricevono diverse interazioni. Tantissime le reazioni positive che si possono notare sotto alle foto. Cosa che ha interessato anche l’ultimo post che vede la Rossi su una barca in mezzo al mare. La giornalista indossa solo un costume da bagno di colore blu che, di fatto, ne mette in evidenza il fisico perfetto.