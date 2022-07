Elisa De Panicis è coperta solo dalle calze: visione piccante

Una galleria pazzesca con una foto che su tutte spicca e fa impazzire la community: Elisa De Panicis incredibile su Instagram.

Se le ultime foto in bikini hanno fatto incetta di like e vi hanno consentito di ammirare il fisico e la sensualità di Elisa De Panicis, probabilmente non avete ancora dato un’occhiata all’ultima galleria.

Fra viaggi, lavori, un progetto musicale che l’ha vista splendida protagonista, e altri impegni, l’estate della showgirl è stata bollente. Lei ha postato tutto. Ha regalato emozioni forti ad una community in crescita, mostrando qualcosa in più di lei. Un dato che emerge è la capacità della De Panicis di lanciarsi a capofitto in una serie di progetti che incassano commenti positivi da parte dei fans.

Ciò che non passa inosservato però è il tenore degli scatti in una estate che le sta regalando grandi soddisfazioni. In effetti dal suo ritorno in Italia dopo i programmi in Spagna, passando per la presenza al Grande Fratello, il suo seguito è stato in costante crescita, senza pausa, e soprattutto è stato trascinato da un volto sensuale, e da un fisico che non è mai passato inosservato.

Elisa De Panicis sul letto alza le temperature

Ibiza, Mimi, Mykonos. L’estate della De Panicis è stata scandita da lunghi viaggi nei luoghi di divertimento più ambiti al mondo. In mezzo la influencer ha sponsorizzato in lungo e in largo un video clamoroso del suo progetto musicale. Look pazzeschi, sorrisi ammiccanti, una voce che non ha nulla da invidiare ad altre cantanti.

Poi balli sfrenati, e infine anche qualche momento di relax che si è trasformato nell’occasione giusta per mettere un like. Difficile non farlo, e in effetti, dando uno sguardo ai numeri, la crescita della sua pagina su Instagram è stata sempre costante. Sono quasi un milione e mezzo i suoi followers, che non perdono occasione per mostrarle ammirazione e commentare i contenuti in arrivo.

In occasione dell’ultima galleria infatti sono arrivati 7 scatti. Primi piani pazzeschi, occhi che incollano allo schermo, e poi una foto su tutte che ha creato un vero e proprio delirio social. La De Panicis si è lasciata immortalare su un letto solo con le calze e una camicia sbottonata. Le sue splendide forme hanno spinto i fan a commentare, e lo scatto in effetti concede qualcosa in più. Il risultato? Commenti, cuori, fiamme e segnali di ogni tipo che vanno tutti nella stessa direzione. La De Panicis non smette di stupire, e riafferma di essere una delle donne italiane più seguite sui social network.