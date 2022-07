Diletta Leotta, il vestito è una esagerazione: non copre quasi nulla

Un vestito pazzesco che fa sussultare la community: Diletta Leotta esagera, provate a dare un’occhiata all’ultimo look postato su Instagram.

Definire Diletta Leotta semplicemente una conduttrice è davvero riduttivo. Fin dai suoi esordi le è bastato poco per far letteralmente impazzire gli italiani, che l’hanno immediatamente travolta d’affetto.

Da Dazn alle pubblicità di ogni tipo di prodotto, passando per le interviste, gli spot in tv e le collaborazioni con in grandi marchi, la sua carriera è letteralmente esplosa. La siciliana è infatti diventata di diritto anche una influencer molto seguita sui social, con numeri da capogiro che la rendono di fatto il volto sportivo più seguito sui social network.

Proprio da Instagram arrivano ad una platea da più di 8 milioni di followrs video e foto pazzesche. Se l’ultimo primo piano con una fascia arcobaleno ad impreziosire il suo volto magnetico vi ha stupito, non avete probabilmente visto l’ultima galleria. L’abito scelto evidenzia ancora di più un fisico curatissimo da ogni punto di vista, ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato, ed è in una scollatura che è stata come sempre commentata in lungo e in largo da una community vastissima.

Diletta Leotta, la foto è pazzesca

L’attesa per il nuovo campionato che la vedrà splendida protagonista sugli schermi di Dazn sta per terminare, ma Diletta Leotta la sta colmando con grandissimo successo. Fra interviste sulla piattaforma che ha in mano i diritti del campionato, e le anticipazioni in vista della prima di campionato, arrivano immagini davvero travolgenti su Instagram.

Spesso la Leotta si mostra in tutto il suo fascino, ma in occasione dell’ultima galleria ha stupito davvero tutti. Non solo per un sorriso travolgente e le foto da diva. Ciò che colpisce è un abito che evidenzia in pieno le sue splendide forme. La scollatura è abbondante anche dai lati, e il tutto diventa più piccante.

Diletta Leotta mostra qualcosa in più, e in un attimo si scatena il delirio social. Commentano proprio tutti, anche vip e presentatori. Arriva infatti un “bella” da parte di Costantino Della Gherardesca che con una sola parola racchiude l’impatto della foto nella community. E intanto fra cuori e like c’è già chi ribadisce di non vedere l’ora che inizi la nuova stagione. Bisognerà attendere la seconda settimana di agosto. Diletta Leotta sarà nuovamente a bordo campo a raccontare con ormai comprovata esperienza, precisione e soprattutto look magnifici, il campionato di Serie A.