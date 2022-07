Sara Croce, vestito da sera illegale: il reggiseno vale il prezzo del biglietto

Sara Croce, l’abito che indossa vale decisamente il prezzo del biglietto. Per non parlare del suo reggiseno che meriterebbe solamente un articolo a parte. Se non ci credete vi sfidiamo a rimanere qui con noi visto che il contenuto è di altissimo livello. Lo spettacolo è garantito, parola nostra – FOTO

Anche in questa occasione la nostra Sara Croce si è decisamente superata con uno scatto che non sta né in cielo e né in terra. Noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole. Siamo estremamente sicuri che anche a voi succederà lo stesso visto che il contenuto che vedrete a breve è a dir poco illegale. E’ vero che abbiamo ribadito questo concetto in più di una occasione, ma questa volta si è decisamente superata.

Sara Croce, sempre più sensazionale: vestito al top

Continuano le strepitose vacanze firmate dalla nostra Sara Croce. Oramai è diventato un appuntamento fisso per i suoi follower che non vedono l’ora di poter visionare le sue ultime gesta che passeranno sicuramente alla storia. Una delle protagoniste indiscusse del programma ‘Avanti un Altro‘ continua ad emozionarci con degli scatti che fanno venire completamente mal di testa. Sembrava impossibile, ma anche questa volta ha avuto ragione lei. Il contenuto che a breve vedrete ci ha mandato completamente fuori di testa. A primo impatto sembrerà che il fiato vi mancherà. Potete stare tranquilli visto che è del tutto normale. Il vestito che indossa infiamma queste sere d’estate. Non basta solamente il caldo, adesso la classe ’98 decide di far aumentare le temperature con uno scatto che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. In particolar modo il suo reggiseno che “regge” tutto il resto. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando tenetevi forte che lo spettacolo sta per iniziare. La firma è sempre quella della nativa di Bergamo.

Sara Croce, vestito spaccato e lato ‘A’ prorompente – FOTO

Per molti sembra essere la versione bionda di Jessica Rabbit, famoso cartone animato della Disney. Non possiamo fare altro che dare ragione a chi ha detto questa cosa. Il vestito, come riportato in precedenza, è decisamente illegale: uno spacco vistoso della gamba sinistra che illumina tutto e tutti. Un reggiseno che mette in evidenza il suo lato ‘A’ fin troppo importante e delle forme che non possono passare di certo inosservate. Il tutto concluso con dei tacchi a dir poco fantastici.