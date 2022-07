Mini bikini ‘bucato’, Elisa De Panicis esagera col costume

Elisa De Panicis riesce sempre a trovare un modo per incantare tutti i suoi fan. La modella ha pubblicato un video che, di fatto, ha messo ko tutti i followers. Gli utenti, che sono soliti seguire la modella e influencer lombarda, hanno preso d’assalto il profilo della De Panicis.

Ormai non è più una sorpresa, eppure Elisa De Panicis riesce a far parlare sempre di sè attraverso i suoi post che pubblica su Instagram. In effetti, la De Panicis non è solo una modella, ma molto di più. La si potrebbe considerare solo un’influencer, ma di fatto è anche un personaggio televisivo. La De Panicis è stata una figura importante per quanto concerne la televisione, ma non solo in Italia, ma anche all’estero, in particolare in Spagna. In entrambi i paesi, l’influencer, infatti, ha preso parte a diverse produzioni.

In Spagna, cosí come in Italia, ha partecipato a “Uomini e Donne“. Nella penisola iberica è stata anche protagonista di “Supervivientes” la versione spagnola de “L’isola dei famosi“. Anche in Italia ha partecipato ad un reality. Si tratta del quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Al termine della sua esperienza quale inquilina della casa più spiata d’Italia, nel 2020, la De Panicis decide di abbandonare la televisione per dedicarsi alle sue due grandi passioni: posare come modella e, soprattutto, la musica. Da qualche tempo la modella sta pubblicando diverse canzoni. Al momento sono tre gli LP pubblicati di cui due in lingua spagnola, come “Dale” e “Tiko Tak” e uno anche in italiano, come il più recente “Afrodite“.

Elisa De Panicis, sensualità a livelli estremi: il costume è bucato!

Come detto, Elisa De Panicis ha come altra passione il posare come modella. L’influencer lombarda, in tal senso, è una delle più seguite sui social e in particolare su Instagram, piattaforma su cui pubblica diverse foto. Spesso, però, la sua passione per la musica trova spazio anche su Instagram. Quando ha pubblicato le tre canzoni sopracitate, la De Panicis ha postato sul feed di Instagram una piccola anteprima dei videoclip ufficiali.

Inutile sottolineare come i due brevi filmati abbiano riscontrato un successo clamoroso. Tanti “mi piace” e commenti anche per l’ultimo video pubblicato dalla De Panicis. Nel filmato, l’influencer indossa un costume blu che presenta alcune parti scoperte. Un incredibile mix di sensualità che ha, di fatto, messo KO i tantissimi fan.